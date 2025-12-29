Riesgo de Incendios en la Patagonia por Ola de Calor

Una ola de calor extrema y la sequía han desatado un incendio devastador en Junín de los Andes, Neuquén, encendiendo las alarmas de emergencia en la región.

Fuego Descontrolado en Neuquén

Un intenso incendio forestal brotó en un área rural cercana a la estancia Chacayal, devorando rápidamente más de 400 hectáreas de pastizales y vegetación autóctona. Las altísimas temperaturas y los vientos violentos facilitaron su propagación, generando un escenario crítico para los bomberos y brigadistas que trabajan en la zona.

Operativo de Emergencia en Acción

Debido a la gravedad de la situación, se activó un operativo de emergencia que incluyó la participación de brigadistas y bomberos voluntarios, así como personal técnico del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron daños en viviendas, aunque la preocupación entre los habitantes de las áreas cercanas se hizo palpable.

Intensas Tareas de Combate

Durante las horas más críticas, el fuego fue difícil de controlar. Aviones y helicópteros trabajaron intensamente en el terreno para intentar frenar la expansión de las llamas y proteger zonas vulnerables. Con el transcurrir del día, los equipos lograron contener el incendio, gracias a su esfuerzo coordinado y a una disminución en la intensidad del viento.

Una Realidad Alarmante para la Patagonia

Este incidente resalta la vulnerabilidad de la Patagonia frente a los incendios forestales durante el verano. La combinación de sequías prolongadas y condiciones climáticas extremas crean un ambiente propicio para el fuego, lo que se ha vuelto un patrón habitual en los últimos años.

Medidas Preventivas Apremiantes

Las autoridades provinciales reiteran su llamado a la población para que evite cualquier tipo de quema, se abstenga de encender fogatas en zonas rurales y comuniquen de inmediato cualquier indicio de humo o fuego. Con la temporada recién comenzando, las previsiones climáticas sugieren que se enfrentarán semanas complicadas en el sur del país.