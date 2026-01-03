Euro Blue: Cotización del 2 de enero de 2026

El Euro y Dólar Blue: Cotizaciones del 2 de Enero de 2025 en Argentina

Hoy, 2 de enero de 2025, las cotizaciones del euro y del dólar blue siguen generando interés entre los argentinos. Con cifras que fluctúan en el mercado informal y oficial, aquí te traemos los detalles más importantes.

Valor del Euro en el Mercado Informal

Este viernes, el euro blue se sitúa en $1.858,75 para la compra y $1.826,75 para la venta. Su precio, más elevado que el oficial, refleja las diferencias que ocurren en el mercado paralelo, donde la regulación es menos estricta. Sin embargo, la reciente política de ‘sinceramiento’ ha logrado reducir la brecha existente entre ambos tipos de cambio.

Euro Oficial: Cotización del Día

De acuerdo con las cifras del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se ubica hoy en $1.655,00 para la compra y $1.765,00 para la venta. Esta divisa, utilizada por 19 de los 27 países de la eurozona, es una de las más relevantes a nivel internacional.

Euro Tarjeta: Qué Debes Saber

Si planeas usar la euro tarjeta o tarjeta del turista, ten en cuenta que actualmente se opera a $2.295,07 en la compra y $1.669,67 en la venta, lo que puede influir en tus viajes al exterior y gastos en moneda extranjera.

Cotización del Euro en los Principales Bancos Argentinos

Este 2 de enero, la cotización del euro en diferentes entidades bancarias es la siguiente:

Banco Ciudad: $1.665,00 (compra) / $1.765,00 (venta).

Banco Nación: $1.665,00 (compra) / $1.765,00 (venta).

Banco BBVA: $1.700,00 (compra) / $1.760,00 (venta).

Banco Patagonia: $1.667,69 (compra) / $1.760,87 (venta).

Banco Supervielle: $1.672,00 (compra) / $1.769,00 (venta).

Cotización del Dólar Blue

En paralelo, el dólar blue se cotiza hoy a $1.510 para la compra y $1.530,00 para la venta. Este valor refleja la dinámica del mercado informal, donde el dólar presenta precios más altos en comparación con su versión oficial.

Dólar Oficial: Precios de Referencia

Según las cifras del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial del 2 de enero se establece en $1.440,00 para la compra y $1.490,00 para la venta.