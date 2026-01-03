Khamenei: «Es Hora de Controlar a los Alborotadores Tras Protestas de Una Semana»

Título: Tensión en Irán: Khamenei Aclara la Postura del Régimen ante las Protestas que Cobran Vidas

Bajada: En medio de un clima de creciente agitación social, el líder supremo de Irán advirtió sobre la necesidad de reprimir a los “alborotadores”, tras las amenazas del presidente estadounidense respecto a la situación en el país.

El líder religioso iraní, Ayatollah Ali Khamenei, se dirigió el sábado a la nación recordando que «los alborotadores deben ser controlados», luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara que Washington podría «intervenir» si Teherán continuaba con la represión de las manifestaciones pacíficas.

Estas protestas, causadas por la inestabilidad económica, han dejado al menos diez víctimas fatales, convirtiéndose en las más relevantes desde las que se desataron por la muerte de Mahsa Amini en 2022. La dura respuesta de Teherán no tardó en llegar, con amenazas dirigidas a las fuerzas estadounidenses en la región del Medio Oriente.

Las declaraciones de Khamenei

Durante un discurso transmitido por la televisión estatal, Khamenei enfatizó que las demandas de los manifestantes sobre la devaluación del rial y la crisis económica no pueden ser confundidas con actos de violencia. «Debemos dialogar con los manifestantes; los funcionarios deben escucharles», afirmó. “Sin embargo, no hay propósito en dialogar con los alborotadores. Ellos deben ser controlados”.

Factores Externos en el Conflicto

El Ayatollah de 86 años también acusó a naciones extranjeras, como Israel y Estados Unidos, de instigar las protestas, aunque sin presentar pruebas concretas. Khamenei justificó el colapso económico diciendo: “Muchos de aquellos que incitan o son pagados por el enemigo están detrás de los comerciantes y empresarios, gritando lemas contra el Islam y la República Islámica de Irán”.

Creciente Violencia y Represión

Durante la noche del sábado, se reportaron dos muertes más: una en Qom, donde un hombre fue asesinado tras una explosión de granada que aparentemente él portaba, y otra en Harsin, donde un miembro de la fuerza paramilitar Basij perdió la vida. Estas manifestaciones han tomado fuerza en más de 100 lugares, abarcando 22 de las 31 provincias iraníes, según el informe de la agencia de noticias Human Rights Activists.

Un Contexto de Protestas Anteriores

Irán ha sido testigo de protestas mortales en los últimos años. En 2019, aproximadamente 300 personas perdieron la vida en manifestaciones por el aumento de precios de combustibles. En 2022, las movilizaciones resultaron en la muerte de más de 500 personas, con más de 22,000 detenidos en el proceso.