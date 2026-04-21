Euro Blue: Cotización del 21 de abril

Las Cotizaciones del Euro y Dólar Blue: ¿Qué Debes Saber Hoy?

Este martes 21 de abril de 2026, las cifras del euro y el dólar blue son claves para aquellos que operan en el mercado cambiario. A continuación, te traemos la información más actualizada.

Euro Blue: Cotización Actual

Hoy, el euro blue presenta una cotización de $1.712,75 para la compra y $1.681,75 para la venta, un valor que suele superar al oficial debido a su origen en el mercado informal.

Euro Oficial: ¿A Cuánto Está?

Según el Banco de la Nación Argentina, el euro oficial cotiza a $1.570,00 para la compra y $1.670,00 para la venta en este día.

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Euro Tarjeta: Para Gastos con Causa Turística

El euro tarjeta, utilizado frecuentemente por turistas, se negocia hoy a $2.166,79 para la compra y $1.571,67 para la venta.

Las cotizaciones del euro blue en la actualidad

Comparativa de Cotizaciones en Diferentes Bancos

El euro presenta las siguientes cotizaciones en distintas entidades bancarias:

Banco Ciudad: $1.560,00 (compra) y $1.660,00 (venta)

Banco Nación: $1.570,00 (compra) y $1.670,00 (venta)

Banco Supervielle: $1.579,00 (compra) y $1.688,00 (venta)

Banco Francés: $1.600,00 (compra) y $1.660,00 (venta)

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El Dólar Blue en el Mercado Paralelo

El dólar blue se actualiza hoy con un valor de $1.390,00 para la compra y $1.410,00 para la venta, reflejando las dinámicas del mercado paralelo.

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Recuerda que el dólar blue es el que circula en el mercado informal, donde sus valores tienden a ser más elevados en comparación con los oficiales, dado que se adquiere en bancos.