Las complejas relaciones del Papa Francisco con los presidentes argentinos: de Kirchner a Milei

A un año de su fallecimiento, recordamos el vínculo singular que el Papa Francisco estableció con los líderes argentinos, repleto de momentos de cercanía, tensiones y reconciliaciones en medio de una política agitada.

El Papa Francisco, conocido por su cercanía con diversos líderes mundiales, sobresale en su relación con los presidentes argentinos. Desde Néstor Kirchner hasta Javier Milei, sus encuentros han estado marcados por la diplomacia, el perdón y, a menudo, por el conflicto. A pesar de no haber regresado al país desde su consagración como Pontífice, su huella en la política argentina es profunda.

Relaciones Marcadas por el Conflicto y la Amistad

El acercamiento de Francisco con figuras políticas argentinas fue notoriamente irregular. A pesar de momentos de tensión, especialmente con Néstor y Cristina Kirchner, también se registraron gestos de apoyo y entendimiento. En particular, su vínculo con Cristina Kirchner tuvo altibajos, incluyendo la oposición abierta al matrimonio igualitario, donde ambos mostraron posturas divergentes.

El Papa se caracterizó por su postura política activista. En 2016, en el libro Nei tuoi occhi é la mia parola, afirmó que «la homilía siempre es política», enfatizando que los cristianos no pueden ser apolíticos. Este enfoque dejó claro que su misión espiritual iba más allá de las fronteras de la religión.

Néstor y Cristina Kirchner: Relaciones Altibajas

Durante el mandato de Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007, la relación entre ambos fue complicada. Se registraron ataques verbales y manifestaciones públicas de desacuerdo. Kirchner llegó a criticar la Iglesia, afirmando que «nuestro Dios es de todos», sugiriendo la necesidad de tener cuidado con los dogmas religiosos.

Con la llegada de Cristina Kirchner, la relación mejoró temporalmente. Ambos mantuvieron diálogos constructivos, especialmente en asuntos sociales. Sin embargo, tensiones emergieron nuevamente tras la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, que el Papa observó con desaprobación.

La Dificultosa Conexión con Mauricio Macri

Francisco y Mauricio Macri comenzaron su relación con un malentendido. Mientras que su primer encuentro en el Vaticano fue tenso y breve, en encuentros posteriores lograron establecer una comunicación más amena. Sin embargo, la habilitación del debate sobre el aborto en 2018 provocó una tensión que perduró hasta el final del mandato de Macri.

Un Nuevo Capítulo con Alberto Fernández

La relación entre Francisco y el presidente Alberto Fernández ha sido fluctuante. Inicialmente, ambos se comunicaron a menudo. Sin embargo, la confrontación política de Fernández y su firme impulso hacia la legalización del aborto crecieron como un obstáculo significativo. Ello provocó que la distancia entre ambos se ampliara, especialmente tras las críticas del Papa hacia la gestión económica del país en 2023.

Javier Milei: De Conflictos a Abrazos

La relación con Javier Milei se presenta como la más inesperada. Durante la campaña, Milei descalificó al Papa con fuertes declaraciones. Sin embargo, tras asumir la presidencia, moderó su postura y estableció un diálogo más cordial. En su primer encuentro en el Vaticano, el Papa y Milei intercambiaron ideas sobre el programa del nuevo gobierno, marcando un tono mucho más conciliador que el de sus inicios.

El Papa Francisco, quien falleció el año pasado, dejó una rica y compleja herencia política en Argentina, uniendo su legado religioso y social con los desafíos del liderazgo en un país dividido.