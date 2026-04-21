Irán ejecuta a hombre vinculado con Israel y acusado de incendiar una mezquita durante protestas previas a la guerra

Un hecho controversial sacude la atención internacional: Irán ha llevado a cabo la ejecución de un ciudadano acusado de incitar a disturbios y colaborar con potencias extranjeras durante las recientes manifestaciones masivas.

Este martes, la justicia de Irán confirmó la ejecución de Amirali Mirjafari, hallado culpable de participar en el incendio de una destacada mezquita en Teherán y de colaborar con gobiernos extranjeros durante protestas previas al conflicto.

Detalles de la condena

Según la agencia de noticias judicial Mizan, la sentencia de muerte de Mirjafari fue ratificada por la Corte Suprema, lo que desata un debate sobre el sistema judicial del país. La acusación señalaba que Mirjafari era un elemento armado que buscaba incitar al caos en el Gholhak Grand Mosque.

Contexto de las protestas

Las manifestaciones, que comenzaron a finales de diciembre debido al aumento de los costos de vida, escalaron a revueltas en todo el país, alcanzando su punto álgido el 8 y 9 de enero. Mirjafari fue arrestado en ese contexto y, según informes, confesó haber causado daños a la propiedad pública y haber participado en actos de vandalismo mediante ataques con botellas llenas de gasolina.

Preocupaciones por derechos humanos

Organizaciones de derechos humanos, incluido Amnesty International, han expresado su alarma respecto a las confesiones obtenidas bajo coerción, lo que pone en duda la legitimidad del proceso judicial en Irán.

Aumento de ejecuciones y amenazas contra manifestantes

Las estadísticas de ejecuciones en Irán han ido en aumento. Según el Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos en Irán, al menos 100 personas fueron ejecutadas solo en enero de 2026. Las organizaciones de derechos humanos alertan que muchos protestantes enfrentan condenas de muerte, aunque obtener cifras precisas es complicado.

Reacciones y declaraciones de autoridades

Gholamhossein Mohseni Ejei, jefe del poder judicial iraní, ha instado a la rápida ejecución de sentencias para aquellos acusados de participar en los disturbios o de colaborar con enemigos extranjeros. Las severas penas, que incluyen la confiscación de propiedades y la pena capital, están siendo promovidas en un contexto que el funcionario describe como una «guerra a gran escala» contra Irán.

Impacto de las relaciones internacionales

A pesar de declaraciones recientes de funcionarios estadounidenses sobre una posible suspensión de ejecuciones en enero, informes independientes contradicen esa narrativa al señalar que el número de ejecuciones se ha incrementado. Desde el inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel a finales de febrero, los grupos de derechos humanos reportan una aceleración de las ejecuciones, principalmente entre prisioneros políticos y manifestantes.

Posibles futuras ejecuciones

Se teme que más ejecuciones sean inminentes en Irán, incluyendo la de Bita Hemmati, reconocida como una de las primeras mujeres manifestantes en enfrentar la pena de muerte por su participación en las revueltas de enero.

Las tensiones siguen altas en un Irán que aún se encuentra en guerra, mientras una frágil tregua se ha mantenido desde el 8 de abril.