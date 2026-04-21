Justicia expulsa a colombiano atrapado en Barajas con 21 paquetes de cocaína y le impone multa millonaria

Un hombre fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas, enfrentándose a una dura pena tras ser descubierto con una considerable cantidad de cocaína en su equipaje.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la sentencia de siete años y medio de prisión, además de la expulsión de España, para un colombiano que fue arrestado por ocultar 21 paquetes de cocaína en su maleta.

El arresto en el aeropuerto

El 29 de abril de 2024, agentes de la Guardia Civil interceptaron a este individuo en la Terminal T4, tras detectar, mediante un escáner, una cantidad significativa de droga en su equipaje. La investigación determinó que portaba 9.608,8 gramos de cocaína pura, valorada en más de 1.230.000 euros en el mercado negro.

Detalles del caso

El detenido admitió haber transportado la droga a cambio de 3.000 euros. No obstante, alegó desconocer la cantidad exacta que llevaba. Además de la droga, las autoridades encontraron un teléfono móvil y 1.000 euros en efectivo.

Decisión judicial y condena

El Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por la defensa, manteniendo la pena original: siete años y seis meses de prisión, una multa de 4 millones de euros, y la expulsión del país por una década, prohibiéndole regresar durante ese periodo.

Implicaciones de la sentencia

La sentencia estipula que el condenado deberá cumplir al menos la mitad de su condena en prisión antes de que se ejecute la orden de expulsión. Sin embargo, esta podría aplicarse antes si se le concede el tercer grado o libertad condicional. La resolución también subraya que no hay evidencia que respalde su arraigo en España, justificando así la expulsión.

Impacto social

La cantidad de droga incautada fue calificada por las autoridades como un grave riesgo para la salud pública, considerando que superaba ampliamente los límites establecidos de manera legal. El caso está casi cerrado en el ámbito penal, quedando solo la posibilidad de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si se argumenta la violación de derechos fundamentales.