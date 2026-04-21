Foundation Cierra sus Puertas y Advierte sobre Pérdida de Archivos NFT

La plataforma Foundation, reconocida en el ámbito de los NFT en Ethereum, anunció su cierre definitivo y advirtió a sus usuarios que tienen un año para descargar sus archivos o perderán sus obras digitales para siempre.

Foundation ha decidido cesar sus operaciones, lo que impacta tanto a artistas como a coleccionistas que utilizaban este mercado para adquirir y vender obras digitales. A pesar de sus esfuerzos por encontrar un comprador, como la compañía Blackdove, que optó por lanzar su propia plataforma, los desafíos del mercado resultaron insuperables.

Uno de los factores determinantes en esta decisión fue la significativa caída en el interés por los NFT y una baja en las ventas. Desde su auge en 2021, el mercado ha disminuido notablemente su actividad, con menos coleccionistas y precios a la baja, lo que terminó por afectar el modelo de negocio de Foundation.

Plazo Limite para la Recuperación de Obras Digitales

En un comunicado emitido el 15 de abril, la plataforma reveló que los archivos y metadatos estarán accesibles solo hasta abril de 2027. Durante este período, los usuarios deberán asegurarse de descargar sus obras antes de que desaparezcan.

Aunque los NFT seguirán siendo propiedad de los usuarios en la blockchain, Foundation no tenía custodia sobre ellos. Esto significa que, si no se descargan, los archivos asociados como imágenes, videos o audios, que eran alojados mediante IPFS, están en riesgo de ser eliminados permanentemente.

Recomendaciones para Usuarios

La empresa enfatizó la importancia de que cada usuario realice su propia copia de seguridad de los archivos asociados. De no hacerlo, los NFT podrían convertirse en meros registros en la blockchain, sin contenido vinculado.