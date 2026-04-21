Lo Mejor Está por Venir, Pero el Bondi No Regresa

A medida que se anticipan cambios económicos prometedores, el sistema de transporte público en Buenos Aires enfrenta problemas serios que no se pueden ignorar. La combinación de tarifas elevadas y una reducción drástica en la demanda genera inquietud entre los usuarios.

Un reciente informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor revela que, durante abril, los kilómetros recorridos por los colectivos en días hábiles en el Área Metropolitana de Buenos Aires cayeron un alarmante 18% respecto al mismo mes del año anterior. A su vez, el número de pasajeros transportados descendió un 21%, pasando de 9,2 millones en abril de 2025 a solo 7,2 millones este año. En todo el país, la caída promedio se sitúa en 20%, y en la provincia de Buenos Aires alcanza un preocupante 25%.

Causas de la Declinación en el Transporte

Este fenómeno, que comenzó a manifestarse en marzo, se intensificó en el último mes. Luciano Fusaro, líder de la entidad, explicó a El Destape que estos datos evidencian una reducción en la actividad económica en sectores clave como el transporte, comercio y construcción. El aumento de tarifas ha tenido un peso significativo sobre los salarios, contribuyendo a la apatía de los usuarios.

Situación Crítica en el Transporte Público

El escenario de transporte en el AMBA se encuentra marcado por atrasos en el pago de subsidios y salarios, paros parciales, y una caída en la demanda, todo esto acompañado de incrementos tarifarios superiores a la inflación. Para mayo se anticipa un nuevo aumento del 5,4%.

Este cúmulo de factores resulta en largas esperas en las paradas y un deterioro en la calidad del viaje, generando crecidos niveles de indignación entre los pasajeros.

Expectativas Económicas vs. Realidad del Transporte

En el marco de la AmCham Summit 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que «los próximos 18 meses serán los mejores que la Argentina haya visto en décadas», refiriéndose a las proyecciones de crecimiento económico gracias a negociaciones con organismos multilaterales y un aumento en las exportaciones de sectores como el agro, la energía y la minería.

Sin embargo, este optimismo choca con la realidad del sistema de transporte, que enfrenta problemas estructurales que podrían persistir. La crisis del transporte en el AMBA no solo es coyuntural, sino que también responde a desafíos más profundos.

Zonas de Riesgo Social

En una reciente entrevista, el sociólogo Juan Carlos Torre advirtió sobre las «zonas de riesgo» que surgen del conflicto entre las empresas de transporte y el Gobierno. Destacó la crítica situación de los usuarios que deben enfrentarse a trayectos largos e incómodos, una realidad que puede recordar eventos de descontento social en otros países de la región.

Torre detalla que el problema del transporte es crucial: «La gente se las rebusca, pero la situación actual es insostenible.» Este descontento podría convertirse en un punto débil para el Gobierno, que debe abordar la insatisfacción social antes de los próximos comicios.

El Desafío del Empleo en la Nueva Economía

El economista Ricardo Arriazu conecta los puntos entre la crisis del transporte y el deterioro del empleo en el Conurbano bonaerense, donde la tasa de desempleo llegó al 9,5% en el último trimestre de 2025. Este fenómeno podría impactar en las elecciones en el Gran Buenos Aires, donde el transporte es una preocupación central para los votantes.

A medida que Argentina enfrenta un cambio de modelo económico, surgen tensiones entre la generación de divisas en sectores intensivos en capital y la falta de empleo, lo que podría dar lugar a un nuevo experimento social en el país.