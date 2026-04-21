El Gobierno apuesta por la ‘inocencia fiscal’ para captar USD 15.000 M

El vicepresidente del Banco Central de Argentina, Vladimir Werning, lanzó un mensaje de confianza hacia los inversionistas en Washington, proponiendo una estrategia para revitalizar el ciclo de crédito en el país.

Un Plan Ambicioso para el Crecimiento Económico

Werning destacó la importancia de los ahorros de los ciudadanos, señalando que los dólares depositados en el sistema bancario, los ingresos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las nuevas emisiones de deuda corporativa son fundamentales para fortalecer la economía. La clave del plan radica en la intención de captar USD 15,000 millones, con la visión de reactivar el crédito y estimular el crecimiento.

Confianza en el Sistema Financiero

Una de las premisas del Banco Central es que el Estado no será más un «absorbedor» de dólares. Según datos recientes, los depósitos en moneda extranjera en el sistema bancario alcanzan un pico histórico de USD 38,800 millones. Esto sugiere que la incertidumbre electoral no ha inducido a una fuga de capitales, sino que los fondos se han mantenido en el país, apoyando la capacidad de los bancos para ofrecer préstamos.

Fortaleciendo la Liquidez Bancaria

El stock de divisas se incrementó gracias a la regularización de activos, que suma USD 23,300 millones. Estas cifras son una señal directa de confianza del Gobierno hacia el sector financiero, enfatizando que la relación entre créditos y depósitos en dólares se ha fortalecido, lo que permite mejorar la salud financiera de los bancos.

Desafíos Regulatorios para la Reactivación

A pesar de esta liquidez, existen retos regulatorios que podrían frenar el avance. La normativa busca que los bancos acepten depósitos sin cuestionar su origen y capturar así los USD 15,000 millones que aún se encuentran fuera del circuito formal. Sin embargo, las instituciones se muestran cautelosas ante posibles repercusiones legales relacionadas con el lavado de dinero.

Fin de las Restricciones para Empresas

La «Fase 4» de flexibilización regulatoria ya permitió a las empresas girar USD 690 millones en utilidades durante el primer trimestre de 2026. Se prevé que en total, este monto ascienda a USD 3,500 millones en el mediano plazo. Este cambio ha propiciado un entorno en el que las corporaciones pueden obtener financiamiento más barato que el propio Estado argentino.

Proyecciones y Riesgos del Mercado de Cambios

El Banco Central proyecta un panorama optimista, con la expectativa de cerrar el año con reservas netas de USD 8,000 millones. No obstante, existen preocupaciones respecto al tipo de cambio real y la posibilidad de un descalce de monedas, lo que podría derivar en un riesgo sistémico significativo si no se gestionan adecuadamente los préstamos en dólares.

Inversiones para el Futuro

Werning también presentó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que cuenta con proyectos por un valor aproximado de USD 80,200 millones, centrados en minería y proyectos de infraestructura en Vaca Muerta. Este esfuerzo busca diversificar y fortalecer la economía argentina mediante inversiones sostenidas a largo plazo.

El Gobierno confía en que esta estrategia, basada en el ahorro interno y nuevas inversiones, permitirá un crecimiento sostenido, alejándose de la dependencia de financiamiento externo.