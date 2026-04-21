Alerta Naranja: Fuertes Lluvias Afectarán Buenos Aires este Martes

Alerta meteorológica: fuertes lluvias y tormentas afectan a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha declarado alerta naranja por lluvias intensas en gran parte de la provincia de Buenos Aires para hoy, mientras que la Ciudad y el Conurbano no están incluidos en esta advertencia, aunque se prevé que continúen las inclemencias del tiempo.

Desde la madrugada, el SMN ha advertido sobre «fenómenos meteorológicos peligrosos» que podrían impactar negativamente en la Costa Atlántica, abarcando desde Pinamar hasta Reta, y la región centro sur de Buenos Aires, incluyendo ciudades como Mar del Plata y Necochea.

Pronóstico de precipitaciones y vientos intensos

La alerta naranja abarca una amplia zona que se extiende hasta el límite con La Pampa y hacia el sur, llegando a Carmen de Patagones. En esta área, se esperan lluvias persistentes que podrían alcanzar entre 80 y 110 mm de acumulación, con una mayor intensidad pronosticada para la noche. Además, se ha emitido una advertencia amarilla por vientos del sector sur, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

Afectaciones en otras localidades bonaerenses

En localidades como Tapalqué, Azul y Olavarría, donde la alerta es naranja, se anticipa la máxima intensidad de las lluvias para la mañana y la tarde. Por otro lado, en la franja norte de la provincia y el noroeste de La Pampa, se prevén acumulaciones de entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superadas localmente. El SMN también indica que se podrían presentar tormentas embebidas y existe la posibilidad de caída de granizo en las zonas afectadas.

Tormentas en el norte argentino

Las condiciones del tiempo no son favorables solo en Buenos Aires, ya que el norte del país también enfrentará tormentas fuertes. En Formosa, se prevé un alerta naranja por tormentas localmente severas, con acumulaciones de entre 60 y 100 mm, además de actividad eléctrica frecuente y vientos de hasta 70 km/h.

Clima en la Ciudad de Buenos Aires