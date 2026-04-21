Rebel Wilson: Acusan a su equipo de PR de atacar a una colega, revela el juicio

Un tribunal ha revelado sorprendentes detalles sobre Rebel Wilson, quien es acusada de contratar a un equipo de relaciones públicas para atacar a una de las co-productoras de su película. Esta controversia pone en entredicho la credibilidad de la actriz y directora.

La aclamada actriz de *Pitch Perfect*, Rebel Wilson, se enfrenta a graves acusaciones en medio del lanzamiento de su película *The Deb*, una comedia musical que tardó dos años en ver la luz debido a disputas legales. La controversia gira en torno a publicaciones en redes sociales que implican a la actriz principal, Charlotte MacInnes, en una queja de acoso sexual contra la co-productora Amanda Ghost.

La Demandante Habla: MacInnes Niega las Acusaciones

Charlotte MacInnes ha desmentido haber planteado alguna queja de acoso ante Wilson, alegando que ha sufrido daños por insinuaciones de que se retiró de tal declaración a cambio de un papel protagónico y un contrato discográfico. Su abogada, Sue Chrysanthou, describió estas alegaciones como «maliciosas» y «dañinas».

Creación de Sitios Difamatorios: La Arista Oscura

El tribunal escuchó que un equipo de relaciones públicas fue contratado para desarrollar sitios web que atacaban a Ghost, incluyendo acusaciones infundadas de tráfico sexual. Wilson ha sido criticada por supuestamente incitar a The Agency Group a publicar estos sitios, aunque ella ha negado cualquier compromiso.

Detalles Reveladores sobre la Interacción con el Equipo de Relaciones Públicas

Katie Case, ex-empleada de The Agency Group, admitió que en comunicaciones internas, el equipo se refería a Wilson de manera despectiva. Las pruebas presentadas indican que Wilson había solicitado explícitamente estos ataques en agosto de 2024, tras la supuesta queja de MacInnes.

Case relató que recibió instrucciones de crear contenido que pudiera servir como herramienta jurídica en litigios en curso, aunque no había conocido ni hablado directamente con Wilson.

Un Testigo Clave: Revelaciones desde el Entorno de Ghost

Carmen Pavlovic, una productora teatral y amiga de Ghost, testificó sobre una crisis médica que vivió Ghost y la interacción con MacInnes. Reveló que después del incidente, había un clima de tensión, donde Wilson insinuó que MacInnes podría estar provocando problemas. Pavlovic instó a seguir procedimientos adecuados para garantizar que se escuchara a la joven actriz.

El Futuro de *The Deb* y las Implicaciones Legales

La película *The Deb*, finalmente estrenada en Australia tras sus complicaciones legales, se encuentra en el centro de esta batalla judicial. La historia destaca no solo los desafíos de la industria cinematográfica, sino también las dinámicas de poder y acoso en el medio. El juicio sigue su curso, con los productores enfrentándose a un nuevo litigio en el Tribunal Superior de Nueva Gales del Sur.