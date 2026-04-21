Joven de 17 años desaparece tras salir a practicar boxeo en Santa Cruz

La policía de Santa Cruz ha puesto en marcha un operativo para hallar a Benjamín Giovani Barrientos Ruiz, un adolescente que se ausentó de su hogar en Caleta Olivia mientras se dirigía a un entrenamiento de boxeo.

El 16 de abril de 2026, Benjamín, de 17 años, salió de su casa cerca de las 13:16 y desde entonces no se ha tenido noticias sobre su paradero. Por este motivo, su caso ha sido incorporado al Sistema de Registro de Personas Extraviadas de la provincia de Santa Cruz, donde se centraliza la información relacionada con búsquedas activas.

Características y vestimenta del joven

Las autoridades han compartido una descripción de Benjamín para facilitar su identificación. El joven tiene tez morena, ojos oscuros y mide aproximadamente 1,60 metros de altura.

Su cabello es corto, lacio y de color rojizo, atado a un costado, y presenta un piercing en la parte izquierda de su rostro. En el momento de su desaparición, Benjamín vestía un pantalón deportivo negro con franjas laterales, zapatillas blancas y una campera negra con rojo del club River Plate.

Ayuda de la comunidad

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz, junto con la Policía provincial y LU14 Radio Provincia, ha lanzado un pedido de ayuda bajo la consigna «Te Estamos Buscando». Las autoridades instan a la comunidad a compartir cualquier información que pueda ser útil para localizar al joven.

Los datos pueden ser comunicados a través de la línea de emergencias 911 o en la comisaría más cercana. Además, hay disponible un sitio oficial del Sistema de Registro de Personas Extraviadas que publica avisos vigentes y un canal de difusión por WhatsApp para facilitar la búsqueda.

Difusión del caso

El operativo incluye la difusión del caso en plataformas institucionales y medios provinciales, con el objetivo de alcanzar a más personas en Caleta Olivia y otras localidades de Santa Cruz.

Cualquier información relevante es crucial para ayudar en la localización de Benjamín y puede marcar la diferencia en este proceso de búsqueda.