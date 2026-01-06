Euro Blue: Cotización del lunes 5 de enero de 2026

El Euro Blue y Oficial: Valores Actualizados para el 5 de Enero de 2026

Conoce las tasas de cambio del euro y el dólar en Argentina a partir de la última jornada, donde las fluctuaciones en el mercado paralelo siguen marcando la pauta.

Ultimas Cotizaciones del Euro

En el cierre del lunes 5 de enero de 2026, el euro blue se posicionó en $1.840,75 para la compra y $1.808,75 para la venta. Este tipo de cambio suele superar al oficial debido a las condiciones del mercado informal.

Euro Oficial en los Bancos

De acuerdo con la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial cotizó en $1.670,00 para compra y $1.770,00 para venta.

Euro Tarjeta: La Opción Para Turistas

La cotización del euro tarjeta, destinado a turistas, se ubicó en $2.314,00 en la compra, mientras que para la venta se fija en $1.680,00.

Cierre del Euro Blue el 5 de enero: Análisis y Contexto

Análisis de las Cotizaciones en Bancos Argentinos

En resumen de la cotización del euro en varios bancos este 5 de enero:

Banco Ciudad: Compra en $1.670,00, venta en $1.770,00.

Banco Nación: Similar al Ciudad con $1.670,00 en compra y $1.770,00 en venta.

Banco BBVA: Compra a $1.700,00, venta a $1.760,00.

Banco Patagonia: Compra en $1.672,23, venta en $1.777,10.

Banco Supervielle: Cotización de compra a $1.679,00 y venta a $1.775,00.

Comparativa con el Dólar Blue

En cuanto al dólar blue, la cotización se ubicó en $1.495 para la compra y $1.515,00 para la venta, destacándose su tendencia al alza en el mercado informal.

Cotización del Dólar Oficial

El dólar oficial este lunes 5 de enero se encuentra en $1.445 para compra y $1.495,00 para venta, reflejando la estabilidad que el mercado bancario busca ofrecer frente a las fluctuaciones del mercado paralelo.