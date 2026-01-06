Tragedia en Entre Ríos: Cuatro fallecidos tras volcadura e incendio de un vehículo en la ruta

Un nuevo siniestro vial ha sacudido la provincia de Entre Ríos, donde un volcamiento de automóvil ha causado la muerte de cuatro personas y ha dejado a una joven con quemaduras graves.

El lamentable incidente ocurrió cerca de la una de la madrugada del lunes en el cruce de la Ruta Nacional 14 y la Avenida 25 de Mayo. Un automóvil Volkswagen Suran perdió el control, volcó y se incendió, resultando en una tragedia que afectó a una familia de Misiones y a un hombre de 30 años.

Víctimas del Accidente

Entre los fallecidos se encuentran David Techeira, de 30 años, y tres mujeres: Nora del Carmen, de 44 años, junto a sus hijas, Gabriela Liz Martínez y Omaira Ruth Martínez, de 20 y 17 años respectivamente. La joven sobreviviente, de solo 17 años, fue rescatada con quemaduras y trasladada a un hospital local antes de ser derivada a un centro asistencial en Paraná.

Detalles del Siniestro

El subjefe de Policía del departamento Federación, Marcos Pereyra, explicó que el vehículo se salió de la ruta en una curva, impactó contra una alcantarilla y volcó. Los bomberos voluntarios de Chajarí actuaron rápidamente para controlar el incendio.

Accidente Anterior en la Región

Este accidente se suma a otro trágico suceso ocurrido el pasado 2 de enero. Ese día, una pareja de Rosario y una mujer uruguaya perdieron la vida en un choque frontal en la Ruta Nacional 136, cerca de Gualeguaychú. En ese incidente, otra uruguaya que manejaba una camioneta Kia también falleció tras cruzarse de carril para evitar un espejo de agua en la carretera.