Euro: Cierre del viernes 10 de abril

El Euro Blue y el Dólar Blue: Cotizaciones del 10 de Abril de 2026

El mercado cambiario argentino marcó cifras significativas este viernes. Conoce las últimas cotizaciones del euro blue y el dólar blue en un contexto económico cambiante.

Valor del Euro Blue: Cierre del 10 de Abril

El euro blue concluyó su jornada el 10 de abril de 2026 con un valor de $1.716,75 para la compra y $1.651,75 para la venta. Este tipo de cambio informal, que tradicionalmente supera al oficial, ha visto una reducción en su brecha gracias a las políticas de ajuste aplicadas en el sector cambiario.

Cotización del Euro Oficial

De acuerdo con el último informe del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial está valorado en $1.550,00 para la compra y $1.650,00 para la venta. Esta diferencia con respecto al euro blue es un tema de interés en el mercado financiero.

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Euro Tarjeta: Cotización del 10 de Abril

El euro tarjeta, utilizado para gastos en el exterior, se fija en $2.168,26 para la compra y $1.573,62 para la venta, marcando un nuevo escenario para aquellos que viajan o realizan compras fuera de Argentina.

Euro Blue: Cierre del 10 de Abril

Euro en los Bancos Argentinos

Las distintas entidades bancarias también han actualizado sus precios del euro este viernes:

Banco Ciudad: $1.565,00 (compra) y $1.665,00 (venta).

Banco Nación: $1.550,00 (compra) y $1.650,00 (venta).

Banco Supervielle: $1.562 (compra) y $1.658 (venta).

Banco Francés: $1.600 (compra) y $1.660 (venta).

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Dólar Blue: Cotización del 10 de Abril

El dólar blue en el mercado informal cerró este viernes a $1.375,00 para la compra y $1.390,00 para la venta. Este tipo de cambio, que opera al margen del sistema bancario, muestra una clara diferencia respecto al dólar oficial.

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El dólar blue es, para muchos, una herramienta vital en el intercambio económico, a menudo con valores que impactan la planificación financiera de los argentinos.