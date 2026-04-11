Mocchi, el artista trans que brilló abriendo para Paul McCartney: ‘Alguien creyó en mí antes de escucharme’

La historia de Mocchi, cuyo verdadero nombre es Lucas Mateo, es un relato de superación y autenticidad que cobra fuerza a través de su música. Desde su transformación personal hasta el escenario, su travesía es un poderoso testimonio de la búsqueda de identidad.

Un Nombre, Una Historia

En el mundo musical, el nombre de Mocchi resuena con fuerza, aunque su historia comienza antes de que el público lo reconociera. Lucas Mateo Mocchi, un artista que no se identifica con los nombres convencionales, ha encontrado en su apodo la llave a una narrativa rica y compleja.

La Música Como Refugio

Desde niño, la música ha sido su compañera incondicional. A los 12 años, en un contexto de soledad, se sumergía en melodías que grababa en cassette, creando así su propio universo sonoro. Aunque no procede de una familia de músicos, sí vivió en un ambiente donde la música era la protagonista.

Un Encuentro que Cambió Todo

Su vida dio un vuelco inesperado cuando, en un taller comunitario, fue llamado a participar. Sin experiencia previa, su pasión lo llevó a involucrarse con artistas reconocidos como Lila Downs, desencadenando una serie de oportunidades que lo llevaron a los escenarios.

El Primer Disco: Un Milagro Musical

El primer álbum de Mocchi fue el resultado de esfuerzos inimaginables. Junto a músicos de renombre, grabó un disco que reflejaba su singularidad, a pesar de las dificultades económicas. La música se convirtió en una forma de resistencia y autenticidad, manifestando su conexión con la experiencia humana.

Más que Canciones: Creando Comunidad

Mocchi ha transformado la música en un vehículo de conexión social. Los conciertos no solo son presentaciones, sino espacios donde comunidades enteras se agrupan para apoyarse mutuamente, creando lazos que trascienden lo superficial.

Reflexiones Tras Abrir para Paul McCartney

Una de las experiencias más significativas de su carrera fue abrir para Paul McCartney. Aunque fue un hito, también le dejó enseñanzas sobre la naturaleza efímera de la fama y la conexión genuina. El evento le permitió reflexionar sobre su lugar en el mundo musical y la importancia de lo auténtico frente a lo comercial.

Identidad y Autenticidad

Mocchi ha compartido su viaje personal en torno a la identidad. A pesar de su transición, su esencia siempre ha sido él mismo. Su voz, su arte y su mensaje siguen siendo la respuesta a la búsqueda de autenticidad en un mundo a menudo superficial.

Un Futuro Brillante

Este 11 de abril, Mocchi se presentará en CABA, en Quetren Club Cultural, donde su ciclo «Hacernos Casa» ofrecerá una inmersión en su singular estilo musical. Con cada acorde y letra, continuará tejiendo una historia de esperanza, identidad y resistencia.