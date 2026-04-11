Maslatón: ‘En primera viajan los ingenuos y los tramposos, Adorni es ambas cosas a la vez’

El analista financiero Carlos Maslatón volvió a lanzar críticas contundentes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el contexto de la polémica investigación sobre su patrimonio y vuelos asociados con el funcionario.

Maslatón no escatimó en palabras al referirse a Adorni, asegurando que representa lo peor de la política actual.

Críticas Directas y Controversias

“Siempre lo dije: en primera viajan tanto los ingenuos como los corruptos. Adorni representa ambas facetas”, declaró Maslatón en sus redes sociales.

El analista continuó su ataque, afirmando que Adorni, al llegar al poder, había transformado su vida y su postura moral. “Mientras se presenta como un defensor de valores, se desliza en la hipocresía mientras ataca a otros y menosprecia a la prensa”, agregó.

Pregunta Sobre la Ética en la Función Pública

Maslatón no se detuvo ahí. “Es inaceptable que un funcionario del Estado contrate a su propia esposa para venderle cursos fraudulentos al gobierno”, cuestionó en otro mensaje en la misma plataforma.

El consultor no tuvo piedad y sentenció: “Estamos ante una locura y un robo evidente. Este liberalismo se ve manchado por la corrupción, una vez más”.

La Crisis Económica y Social Actual

En días anteriores, Maslatón había expresado su preocupación acerca del estado actual de la economía, diagnosticando que “el plan económico está colapsando” y argumentando que “el Gobierno enfrenta una decadencia evidente”.

También alertó sobre el descontento social latente, atribuyendo la creciente crisis a las fallidas políticas gubernamentales que han exacerbado el costo de vida para los ciudadanos.