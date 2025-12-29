Euro y Euro Blue: Cotización en Vivo del Lunes 29 de Diciembre de 2025

El euro blue se mantiene en el centro de atención en el contexto económico argentino, con variaciones significativas en su cotización. Hoy, lunes 29 de diciembre de 2025, ofrece precios destacados tanto para la compra como para la venta.

¿Cuál es la cotización actual del euro blue?

En la fecha de hoy, el euro blue está cotizando a $1.864,75 para la compra y $1.832,75 para la venta. Este valor refleja una tendencia común en la moneda informal, que tiende a superar el valor del euro oficial debido a la diferencia en acceso y establecida regulación.

Precio del euro oficial en el Banco de la Nación Argentina

El euro oficial establece un precio diferente, cotizando a $1.655,00 para la compra y $1.755,00 para la venta, según información del Banco de la Nación Argentina (BNA).

Euro: la moneda de la eurozona

Como una de las monedas más utilizadas globalmente, el euro es la divisa oficial de 19 de los 27 países que forman la Unión Europea, incluyendo naciones como Alemania, Francia y España. Este amplio uso resalta su importancia en el comercio y las finanzas internacionales.

El euro tarjeta: tasas de hoy

El euro tarjeta, utilizado comúnmente por turistas, tiene un precio de $2.281,90 para la compra y $1.658,87 para la venta.

Variación en los bancos argentinos

En el día de hoy, las cotizaciones del euro en diversas entidades bancarias son las siguientes:

Banco Ciudad: $1.655,00 comprador / $1.755,00 vendedor

Banco Nación: $1.655,00 comprador / $1.755,00 vendedor

Banco BBVA: $1.700,00 comprador / $1.760,00 vendedor

Banco Patagonia: $1.667,69 comprador / $1.760,87 vendedor

Banco Supervielle: $1.672,00 comprador / $1.769,00 vendedor

Comparativa con el dólar blue

En paralelo, el dólar blue se sitúa en $1.520 para la compra y $1.540,00 para la venta. Este tipo de cambio en el mercado informal refleja las fluctuaciones típicas de estas divisas, donde el dólar blue a menudo registra un valor superior al oficial.

Cotización del dólar oficial

En el ámbito oficial, el dólar está hoy a $1.430,00 para la compra y $1.480,00 para la venta, siguiendo la misma dinámica de precios que el euro en el contexto económico actual.