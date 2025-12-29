Hallan en Alemania un cementerio con esqueletos de caballos de guerra romanos

Un hallazgo arqueológico inesperado ha dejado asombrados a los científicos: un cementerio con más de 100 esqueletos de caballos de guerra romanos fue descubierto en Bad Cannstatt, Stuttgart, revelando detalles fascinantes sobre la vida militar de la antigua Roma.

Un equipo de arqueólogos alemanes ha descubierto, de manera fortuita, un cementerio que alberga más de 100 esqueletos de caballos de guerra que datan del siglo II d.C. Este hallazgo, realizado en el distrito de Bad Cannstatt, Stuttgart, ha generado gran interés en la comunidad científica, resaltando la relevancia de tales restos en la comprensión de la historia y la cultura romana.

Un vistazo al pasado militar de Roma

Los expertos han determinado que estos restos pertenecieron a una unidad de caballería romana conocida como Ala. Esta unidad estaba compuesta por aproximadamente 500 jinetes y más de 700 caballos, activa en el suroeste de Alemania durante el siglo II d.C., tal como lo indica la datación por radiocarbono realizada en los huesos hallados.

Un cementerio inusual y su significado

La arqueóloga Sarah Roth, de la Oficina Estatal de Preservación de Monumentos en Stuttgart, comenta: «Encontrar un cementerio de caballos tan grande de la época romana es muy raro». Estos caballos eran esenciales para el control de las fronteras, y aquellos que no cumplían más con sus funciones militares eran sacrificados y enterrados cerca del fuerte.

Las condiciones de enterramiento

Los animales estaban sepultados en pozos poco profundos, a menudo de lado y con las patas dobladas o extendidas. Según los especialistas, no todos murieron en un evento catastrófico; las causas de muerte incluyen enfermedades y lesiones, así como otros factores aún no determinados.

Hallazgos que emocionan

Un hallazgo destacado fue una tumba donde un caballo había sido sepultado junto a dos jarras y una lámpara de aceite, en una disposición similar a la de un entierro humano. Roth subraya: «Aquí se evidencia un vínculo particularmente estrecho entre el dueño y su caballo. El dolor por la pérdida de este animal persiste incluso después de 1800 años, lo que refuerza la gran importancia emocional que tenían los caballos para los soldados romanos».

Investigación en curso

Los científicos continúan trabajando en el estudio de estos restos para obtener información detallada sobre la edad, el sexo, los tamaños y las causas de muerte de cada uno. Roth concluye: «Confiamos en que futuros análisis nos permitan profundizar en cómo el ejército romano cuidaba, utilizaba y se despidía de sus caballos guerreros».