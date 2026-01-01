Euro y Euro Blue: Cotizaciones en Vivo para el 1 de enero de 2026

Descubre las últimas cifras de las divisas más relevantes en Argentina y cómo se comportan en el mercado.

Este 1 de enero de 2026, el euro blue presenta una cotización de $1,858.75 en la compra y $1,826.75 en la venta, un reflejo de su comportamiento en el mercado no oficial. La diferencia con el euro oficial se ha reducido gracias a la reciente política de «sinceramiento», haciendo el panorama más favorable para los usuarios.

El Valor del Euro Oficial Hoy

Según la información proveniente del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se encuentra en $1,765.44 para la compra y $1,669.67 para la venta este mismo día.

El euro, moneda común de 19 de los 27 países de la Unión Europea (UE), ocupa el segundo lugar como la divisa más utilizada a nivel global, luego del dólar. Entre los países que la adoptan se ubican Alemania, Francia, España y Italia, entre otros.

¿Qué es el Euro Tarjeta?

Conocido también como euro turista, esta modalidad se opera en el mercado a $2,295.07 en la compra y $1,669.67 en la venta.

Cómo Se Comportan las Cotizaciones en los Bancos

En este 1 de enero, estas son las cotizaciones del euro en algunos de los principales bancos de Argentina:

Banco Ciudad: Compra a $1,660.00 y venta a $1,760.00.

Banco Nación: Compra a $1,660.00 y venta a $1,760.00.

Banco BBVA: Compra a $1,700.00 y venta a $1,760.00.

Banco Patagonia: Compra a $1,667.69 y venta a $1,760.87.

Banco Supervielle: Compra a $1,677.00 y venta a $1,774.00.

El Dólar Blue en el Mercado Paralelo

El dólar blue se cotiza en el mercado paralelo a $1,530 para la compra y $1,510 para la venta, ofreciendo una alternativa a la divisa oficial, que a menudo presenta un precio superior.

Este dólar es comúnmente usado en el mercado informal y su diferencia con el oficial se mantiene significativa, lo que lleva a muchos a optar por este tipo de cambio.

El Dólar Oficial en Argentina

Finalmente, el dólar oficial del BNA se fija en $1,480.00 para la compra y $1,430.00 para la venta en el día de hoy.