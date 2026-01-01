¡Plena ocupación, actividades variadas y clima ideal!

Playa y Sol: Arranca la Temporada Verano 2026 en la Costa Atlántica

Mar del Plata y sus alrededores viven un inicio de temporada vibrante. Con un clima inmejorable y playas repletas, los turistas disfrutan de la magia del verano en su máximo esplendor.

El verano ya llegó a la Costa Atlántica argentina, y lo hace con un clima espectacular. Mientras turistas y dueños de negocios se preparan para recibir el nuevo año, Mar del Plata y sus localidades cercanas se encuentran en plena ebullición.

Un Inicio Prometedor

Con cielos despejados y temperaturas inusuales, la temporada de verano comenzó con un toque de calidez. El reciente sofocón alcanzó los 38.5 grados, y el último día del 2025 también fue ardiente, marcando 34.4 grados. Esta ola de calor ha sido el empujón perfecto para un arranque lleno de actividad.

Ocupación Hotelera al Máximo

El 1 de enero, la costa argentina se muestra rebosante. Mar del Plata no está sola en este crecimiento; destinos como Cariló, Las Gaviotas y Mar de las Pampas reportan una ocupación hotelera casi completa. La alegría de los propietarios contrasta con la preocupación de algunos turistas que luchaban por encontrar alojamiento durante las festividades.

Ambiente Festivo en Cada Rincón

Las playas son un hervidero de actividades. Desde la publicidad aérea que recorre el cielo hasta el aroma del chipá recién hecho, la atmósfera festiva es indiscutible. Las temperaturas cálidas han llevado a que todos busquen la manera de refrescarse y disfrutar de su tiempo al aire libre.

Atracciones para Todos los Gustos

La oferta cultural y recreativa se expande en la ciudad. Desde la exhibición de un McLaren de Fórmula 1 en el shopping Aldrey hasta shows de circo y teatro. Algunos de los nombres más reconocidos del entretenimiento argentino brillan en las cartelera: Martín Bossi, Nito Artaza y hasta una experiencia de ballet flamenco.

Nuevas Aperturas que Sorprenden

El 8 de enero, el nuevo shopping Bendú abrirá su Arena, un espacio al aire libre que albergará eventos de gran envergadura. La programación incluye reconocidas bandas y artistas, prometiendo un verano lleno de música y diversión para todos.

Ruta a la Costa: Tráfico Intenso

Las autopistas que llevan a la costa ya muestran señales de alta circulación. Con 1,500 vehículos por hora en la Autovía 2, la llegada de turistas continúa siendo un fenómeno en auge. Pinamar destaca un aumento en las reservas y esfuerzos por parte del departamento de Turismo para ayudar a quienes buscan alojamiento en este vertiginoso comienzo de año.

Expectativas en Aumento