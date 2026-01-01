Aumento de denuncias de abuso en Noruega: un miembro de la realeza enfrentará juicio por violación

Un conmovedor aumento en los reportes de abuso y agresión sexual ha sacudido a Noruega, justo antes del juicio del hijo de la princesa heredera, un caso que podría cambiar la percepción pública sobre la violencia en las relaciones.

Un Juicio que Promete Revelaciones

Marius Borg Høiby, de 28 años, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, enfrentará un juicio en febrero con 32 cargos, que incluyen cuatro de violación y abuso doméstico. Además, se le acusa de grabar a varias mujeres sin su consentimiento. Su abogado, Petar Sekulic, aseguró que Høiby niega todas las acusaciones de abuso sexual y la mayoría de los cargos de violencia, prometiendo presentar una versión detallada de los hechos en la corte.

Impacto en la Salud de las Mujeres

May Britt Buhaug, secretaria general de la organización de salud pública femenina Sanitetskvinnene, señaló un notable aumento en los casos de mujeres buscando ayuda tras experiencias de violencia y abuso sexual. Las coberturas mediáticas sobre el caso de Høiby han disminuido la resistencia a pedir asistencia, abriendo un espacio para discutir temas tabúes.

Estadísticas Alarmantes

De acuerdo con datos del Centro Noruego para Estudios sobre Violencia y Estrés Traumático (NKVTS), una de cada diez mujeres en Noruega ha sufrido violencia grave por parte de una pareja íntima. Buhaug mencionó que, aunque es trágico, este caso podría ayudar a romper el silencio que rodea la violencia en las relaciones íntimas y la violación.

Reacciones y Cambios Sociales

Un nuevo libro que Høiby intentó frenar revela que supuestamente vendió drogas en las calles de Oslo, acusaciones que él ha negado. Los escándalos han amplificado el debate sobre la familia real, elevando la membresía del grupo republicano “Norge som republikk”, que ha triplicado su número de afiliados en los últimos dos años, en gran medida impulsada por las polémicas que rodean a Høiby.

La Monarquía bajo la Lupa

Craig Aaen-Stockdale, líder de dicho grupo, argumentó que la monarquía, tradicionalmente vista con simpatía, ahora enfrenta un escepticismo creciente. “La situación actual ha empañado la imagen de los jóvenes royales y es posible que estemos ante un futuro incierto”, añadió, señalando la salud frágil de la esposa del rey Harald V.

¿Qué Pasará con la Familia Real?

El coautor del libro que incluye las acusaciones de drogas, Torgeir Pedersen Krokfjord, sostiene que la familia real sigue siendo popular en general, a pesar de los escándalos recientes: “Es fácil imaginar lo difícil que ha sido para ellos sobrellevar esta presión mientras enfrentan problemas de salud”.

El palacio real y el abogado de Høiby han sido contactados para brindar comentarios sobre esta situación en desarrollo.