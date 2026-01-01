jueves, enero 1, 2026
InicioNoticias destacadasBomberos de Comodoro Rivadavia: 1.471 intervenciones en 2025
Noticias destacadas

Bomberos de Comodoro Rivadavia: 1.471 intervenciones en 2025

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
2

Bomberos de Comodoro Rivadavia: Un Año de Compromiso y Servicio

La destacada labor de los Bomberos de Comodoro Rivadavia se tradujo en más de 1.470 intervenciones a lo largo de 2025, reflejando su dedicación y eficacia para responder a las necesidades de la comunidad.

Los datos oficiales revelan que los equipos de emergencia de la ciudad llevaron a cabo un total de 1.471 operaciones hasta el 31 de diciembre de 2025, abarcando una amplia gama de emergencias en diferentes áreas.

Bomberos en acción

Intervenciones por Destacamento

El desglose de intervenciones por cada destacamento destaca la actividad operativa en Comodoro Rivadavia. El Cuartel Central realizó 216 salidas, mientras que el Cuartel Centro llevó a cabo 207 intervenciones durante el año.

Sin embargo, el mayor volumen de operaciones se registró en el Destacamento 1, con 523 intervenciones a lo largo de 2025.

Detalle de operaciones

En cuanto a los otros destacamentos, el Destacamento 2 realizó 330 intervenciones, seguido por el Destacamento 3 con 126. Por su parte, el Destacamento 4 fue el que menos operaciones registró, con un total de 69 salidas.

Artículo anterior
“La Controversia por la Emisión de Stablecoins”
Artículo siguiente
Aumento de denuncias de abuso en Noruega: un miembro de la realeza enfrentará juicio por violación
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments