Bomberos de Comodoro Rivadavia: 1.471 intervenciones en 2025

La destacada labor de los Bomberos de Comodoro Rivadavia se tradujo en más de 1.470 intervenciones a lo largo de 2025, reflejando su dedicación y eficacia para responder a las necesidades de la comunidad.

Los datos oficiales revelan que los equipos de emergencia de la ciudad llevaron a cabo un total de 1.471 operaciones hasta el 31 de diciembre de 2025, abarcando una amplia gama de emergencias en diferentes áreas.

Intervenciones por Destacamento

El desglose de intervenciones por cada destacamento destaca la actividad operativa en Comodoro Rivadavia. El Cuartel Central realizó 216 salidas, mientras que el Cuartel Centro llevó a cabo 207 intervenciones durante el año.

Sin embargo, el mayor volumen de operaciones se registró en el Destacamento 1, con 523 intervenciones a lo largo de 2025.

En cuanto a los otros destacamentos, el Destacamento 2 realizó 330 intervenciones, seguido por el Destacamento 3 con 126. Por su parte, el Destacamento 4 fue el que menos operaciones registró, con un total de 69 salidas.