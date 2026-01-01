“La Controversia por la Emisión de Stablecoins”

La lucha por el control de las stablecoins en Corea del Sur avanza sin resolverse. A medida que la legislación se posterga, se intensifica el enfrentamiento entre bancos tradicionales y fintechs en el ámbito financiero.

El desarrollo de la esperada Ley Básica de Activos Digitales (DABA) en Corea del Sur enfrenta un nuevo obstáculo. Este marco, que debería establecer las bases para una de las economías de criptomonedas más prominentes de Asia, se ha convertido en un territorio de disputa regulatoria. El principal punto de conflicto es quién está habilitado para emitir stablecoins vinculadas al won surcoreano.

La postura restrictiva del Banco de Corea

Con una actitud conservadora, el Banco de Corea afirma que la estabilidad monetaria solo puede ser garantizada si los emisores de stablecoins son entidades bancarias tradicionales, con una participación mayoritaria mínima del 51%.

Desde su perspectiva, los bancos ya disponen de la infraestructura y los protocolos de prevención de lavado de dinero necesarios para mitigar riesgos sistémicos. Permitir que actores no bancarios entren en este espacio podría introducir vulnerabilidades difíciles de supervisar bajo la normativa actual.

La visión de la Comisión de Servicios Financieros: Fomentar la competencia

Mientras tanto, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) advierte que estas restricciones podrían sofocar la innovación en el sector. En su opinión:

– Las fintechs poseen la experiencia técnica en infraestructura blockchain necesaria para desarrollar soluciones escalables.

– Ejemplos del modelo europeo (Reglamento MiCA) y el sistema japonés demuestran que los emisores licenciados no tienen que ser bancos tradicionales para operar de manera segura.

Implicaciones para las stablecoins internacionales

El borrador de la ley también analiza el futuro de los emisores globales de stablecoins. Para que tokens como el USDC de Circle puedan regularizar su uso en Corea del Sur, las empresas deben cumplir con dos requisitos fundamentales:

– Contar con licencias válidas en sus países de origen.

– Establecer una sucursal o subsidiaria local, lo que permitirá la supervisión directa por parte de las autoridades surcoreanas.

Retrasos en la implementación de la ley

Debido a estos desacuerdos entre las partes, la votación del proyecto se ha pospuesto, al menos, para enero. Los expertos anticipan que la plena implementación de la normativa no se concretará hasta 2026.

Este retraso es significativo, especialmente considerando que Corea del Sur mantuvo una prohibición estricta sobre las criptomonedas durante casi una década. La evolución hacia una regulación más clara está siendo observada con atención por otros países asiáticos y mercados emergentes, que buscan equilibrar la seguridad financiera con el avance tecnológico.