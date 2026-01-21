Euro y Euro Blue Hoy: Cotización EN VIVO del 21 de enero de 2026

El Euro Blue Registra Nuevos Valores: ¿Cuánto Cuesta Hoy en Argentina?

Este miércoles 21 de enero de 2026, el euro blue presenta una cotización que invita a prestar atención. Con cambios significativos en el mercado, te contamos todos los detalles sobre su valor y comparación con otras divisas.

Valor Actual del Euro Blue

En el cierre de hoy, el euro blue se establece en $1.828,75 para la compra y $1.796,75 para la venta. Esta divisa, que opera de manera informal, suele tener un precio más elevado que el oficial debido a su obtención en el mercado paralelo.

Euro Oficial: Precios en el Banco de la Nación Argentina

El euro oficial, según el Banco de la Nación Argentina (BNA), finaliza su cotización en $1.625,00 para la compra y $1.725,00 para la venta. La reducción de la brecha entre el euro oficial e informal refleja la reciente política de ajuste en la economía.

El Impacto del Acuerdo con Mercosur

La reciente aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur permitirá eliminar aranceles sobre más del 90% de productos comerciales, lo cual promete influir en el flujo de divisas y en la economía local.

Euro Turista: Costos de Uso con Tarjeta

El euro tarjeta, utilizado por los viajeros en el extranjero, opera a un precio de $2.269,58 para la compra y $1.650,55 para la venta. Este tipo de cambio es crucial para quienes planean realizar consumos con su tarjeta en Europa.

Variaciones del Euro en Diferentes Bancos Argentinos

Las cotizaciones del euro varían según la institución financiera. A continuación, los precios en algunos de los principales bancos:

Banco Ciudad: $1.625,00 comprador y $1.725,00 vendedor.

Banco Nación: $1.625,00 comprador y $1.725,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.655,00 comprador y $1.715,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.638,79 comprador y $1.731,18 vendedor.

Banco Supervielle: $1.643,00 comprador y $1.740,00 vendedor.

El Dólar Blue También Sigue su Rumbo

En el mercado paralelo, el dólar blue se encuentra hoy a $1.485,00 para la compra y $1.505,00 para la venta. Esta moneda continúa siendo relevante en la economía informal del país.

Estado del Dólar Oficial

Según el Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial se cierra hoy a $1.410 para la compra y $1.460,00 para la venta. Estos valores son cruciales para quienes realizan transacciones comerciales que dependen de las tasas oficiales.