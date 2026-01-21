Tres adolescentes mueren tras caer su auto en un canal

Un trágico accidente en Tucumán ha conmocionado a la comunidad, al dejar un saldo de tres jóvenes muertos y dos heridos en un canal de riego. Se trataba de un grupo de cinco amigos que, al parecer, viajaban a alta velocidad bajo condiciones climáticas adversas.

En un día marcado por intensas lluvias, un Volkswagen Gol se despistó en la ruta provincial 303, a la altura de Los Ralos, a tan solo 19 kilómetros de la capital tucumana. La tragedia ocurrió el lunes a las 14:30 horas, cuando el vehículo perdió el control y terminó volcando en un canal de riego, lo que resultó en la ahogamiento de tres de sus ocupantes, todos jóvenes de entre 18 y 19 años.

Identificación de las Víctimas

Los fallecidos han sido identificados como Lara Martina Santillán Sánchez (18), Cristóbal Yoel Herrera (18) y Lucas Benjamín Herrera (19). Los hermanos formaban parte de un grupo de amigos que compartían ese trágico momento.

Sobrevivientes y Emergencias

Las autoridades reportaron que dos ocupantes lograron sobrevivir al accidente: Agustín Herrera Díaz (24) y José Jesús Herrera (18). Ambos fueron trasladados de inmediato al hospital de Ralos para recibir atención médica.

Intervención de los Servicios de Emergencia

El tráfico en la zona fue interrumpido durante aproximadamente dos horas mientras equipos de policía, bomberos y rescatistas trabajaban en la recuperación de los cuerpos y en la atención de los sobrevivientes.

Condolencias y Reacciones

El Club Polideportivo Los Ralos expresò sus condolencias a la familia de una de las víctimas en sus redes sociales, remarcando el profundo impacto que ha dejado esta tragedia en la comunidad.

Controversia durante la Cobertura Periodística

En medio de la cobertura del accidente, el fotoperiodista Matías Vieito del diario La Gaceta fue detenido por la policía al utilizar un dron para documentar lo ocurrido. Este hecho generó un repudio generalizado, al considerarse un ataque contra la libertad de prensa.

Apoyo de la Comunidad Periodística

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ha cuestionado la detención y ha expresado su solidaridad con Vieito, exigiendo que las autoridades garanticen el derecho a la libertad de expresión y el correcto ejercicio del periodismo.