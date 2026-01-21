Últimas Noticias: Parte Médico de Bastián – 21 de enero

La salud de Bastián, un niño que sufrió un grave accidente de tránsito en Pinamar, muestra señales de mejoría. El último parte médico del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ofrece detalles alentadores sobre su condición.

Este miércoles 21 de enero, el Ministerio de Salud de la provincia emitió un nuevo informe sobre la situación de Bastián, quien permanece bajo cuidado intensivo tras el siniestro vial ocurrido hace diez días.

El informe destaca que el pequeño presenta una estabilidad favorable en sus parámetros clínicos y hemodinámicos. Los profesionales del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata han confirmado que ya no requiere medicación para mantener su presión arterial.

Evolución positiva en su estado de salud

Aunque Bastián sigue respirando con asistencia mecánica, ha mostrado signos de actividad respiratoria propia y reacciones ante estímulos. Una de las noticias más alentadoras es que se encuentra afebril, un cambio notable tras días con temperaturas intermitentes.

Cuidados y atenciones médicas continuas

El equipo de salud continúa administrando antibióticos para prevenir infecciones, mientras que sus padres están a su lado en todo momento. Desde el accidente, Bastián ha sido sometido a cinco operaciones, comenzando con dos intervenciones en el hospital de Pinamar por lesiones graves en el hígado.

Los esfuerzos médicos marcan la diferencia

Su traslado a Mar del Plata fue necesario para una tercera intervención. Además, se le colocó una válvula para aliviar la presión en su cabeza, la cual fue retirada dos días después. Sin embargo, debido a un posible riesgo de sangrado interno, la cánula se reinstaló, y el pequeño ha logrado superar estas fases críticas bajo vigilancia constante.

Detalles del accidente y la intervención inicial

Bastián se encontraba en el regazo de su padre en la parte trasera de un vehículo tipo UTV, circulando en una zona conocida como «La Frontera». El grupo, que no llevaba cinturones de seguridad, fue asistido por dos médicos pediatras que estaban en la playa en el momento del accidente, y su intervención inicial fue clave para la supervivencia del niño.

Investigación en curso sobre el accidente

La fiscalía, liderada por el fiscal Sergio García, está investigando las responsabilidades del siniestro. Se han presentado cargos por lesiones culposas agravadas contra los conductores involucrados así como el padre de Bastián. Este viernes se llevará a cabo una revisión mecánica de los vehículos implicados en el accidente.

Maximiliano Jerez, no ha declarado aun, pero su abogado, Matías Morla, planea presentar un relato escrito de los acontecimientos. El abogado sostiene que la velocidad del otro conductor contribuyó al despiste que llevó al accidente, indicando que la camioneta VW Amarok pudo haber estado circulando a casi 70 kilómetros por hora.