Eurostar: Resuelto el problema de energía en el Túnel del Canal, aunque persisten algunos retrasos

El Eurotunnel volvió a operar el miércoles tras un día de caos en los viajes, pero los efectos de las fallas eléctricas persisten, afectando a cientos de pasajeros.

Después de un día de descontento y confusión, los trenes a través del Eurotunnel entre Europa continental y el Reino Unido reanudaron sus servicios el miércoles. Esta restauración se produjo tras la resolución de un fallo eléctrico que había paralizado las operaciones durante horas el día anterior.

Restablecimiento del Servicio Tras Fallo Eléctrico

Eurotunnel, la empresa que gestiona este importante enlace submarino de 50 kilómetros, informó que el túnel había alcanzado «plena capacidad» tras solucionar el problema de energía durante la noche. Sin embargo, las razones detrás de esta interrupción siguen sin aclararse.

Advertencias de Retrasos y Cancelaciones

Eurostar, el operador de trenes de pasajeros, alertó que los efectos de la interrupción continuarían sintiéndose. Se registraron retrasos en los servicios de Londres a París, Bruselas y Ámsterdam, además de algunas cancelaciones en las primeras horas de la mañana.

Impacto en los Viajeros

La interrupción del martes generó una cadena de cancelaciones que desbarató los planes de viaje de muchos pasajeros justo antes de fin de año, llevando a algunos a buscar alternativas por aire o autobús.

Incidentes en el Lado Británico

Un fallo adicional en la infraestructura eléctrica en el Reino Unido complicó aún más la situación. Eurostar informó que un cable de energía se cayó sobre uno de sus trenes, lo que provocó una larga espera para los pasajeros, quienes tuvieron que lidiar con un servicio deficiente.

Un Viaje Inolvidable por las Peores Razones

Ghislain Planque, uno de los pasajeros afectados, relató su experiencia a la cadena francesa BFMTV. Su trayecto de Londres a París, estimado en 90 minutos, se convirtió en una odisea de 11 horas, quedándose atrapado en un tren con energía intermitente. Relató: «Nos quedamos sin electricidad, sin calefacción y sin aire acondicionado. Estuvimos en completa oscuridad en algunos momentos.»