Los Mejores Restaurantes para Celebrar el Año Nuevo en Buenos Aires

¡Despedí el Año a Lo Grande! Las Mejores Opciones para Celebrar en Buenos Aires

Este 31 de diciembre, sumergite en una experiencia única: mercados gourmet, música en vivo y espectaculares vistas te esperan en los mejores restaurantes de la ciudad. Descubrí los lugares que transformarán tu cena de Fin de Año en una inolvidable celebración.

1. Olympo Sky Bar: La Celebración en las Alturas

Ubicado en el piso 31 de la Lex Tower sobre la avenida Corrientes, Olympo Sky Bar te invita a vivenciar una noche espectacular. Con un menú de cuatro pasos que incluye opciones tradicionales, vegetarianas y para niños, la cena abarca clásicos argentinos, una lasagna de frutos de mar y un mousse de champagne como cierre. Acompañado por vinos Andeluna y música en vivo de Lina Rivero, la fiesta seguirá con DJ set hasta las 2 AM, brindándote una experiencia vibrante con vistas panorámicas únicas de Buenos Aires.

2. Villegas Resto & Grill: Fiesta y Fuegos en el Corazón de Puerto Madero

En el dique 3, Villegas ofrece un menú de cinco pasos diseñado por el chef Martín Pedraza, ideal para disfrutar en compañía de amigos o familia. Tras la cena, el local se transforma en una vibrante fiesta con DJ en vivo y una vista privilegiada para disfrutar de los fuegos artificiales. Perfecto para quienes desean comer bien y seguir celebrando sin moverse del lugar.

3. Áncora: Sabores Rioplatenses para Celebrar en Familia

En Puerto Retiro, Áncora te brinda un menú familiar de tres pasos con especialidades locales. Comenzando con un variado de entradas como vitel toné y pan brioche, el principal ofrece opciones como cordero asado o risotto de hongos. Para terminar, un semifreddo de turrón que tendrás que probar. Todo acompañado por vinos y espumantes, este lugar promete una cena memorable.

4. Alvear Palace Hotel: Elegancia y Lujo en Cada Detalle

El Alvear Palace Hotel prepara una gala impresionante con un banquete que incluye cóctel de bienvenida, buffet frío, estaciones de sushi y mariscos, plato principal y un exquisito postre. Todo en un ambiente de lujo tradicional, con servicio cinco estrellas y un código de vestimenta cocktail que asegura una velada sofisticada.

5. El Burladero: Una Noche Española en Buenos Aires

Con un enfoque ibérico, El Burladero presenta un menú que va desde marmolada de trucha hasta cordero braseado, con platos que evocan la tradición española. Un cierre dulce con crema catalana complementa esta propuesta elegante y sabrosa, ideal para quienes aprecian una noche tranquila.

6. Mishiguene: Un Banquete de Sabores Diversos

Mishiguene, a cargo de Tomás Kalika, ofrece un festín de seis pasos que incluye una variedad de snacks, mezze y un innovador Wellington de pastrón. La música y un brindis hacen que esta celebración gastronómica sea perfecta para quienes buscan algo especial en la noche de Fin de Año.

7. La Carnicería: Asado con un Toque Gourmet

Los amantes de la carne no pueden perderse La Carnicería, donde disfrutarán de choripán, vitel toné y un lechón al asador, todo acompañado por finos vinos de Catena Zapata. Una propuesta carnivora que combina tradición y modernidad, ideal para despedir el año en buena compañía.

8. La Mar: Celebración con Sabor Peruano

En La Mar, el nuevo chef ejecutivo presenta un menú que destaca cebiches, tiraditos y platos nikkei, finalizando con un dulce toque. Una elección vibrante para aquellos que desean comenzar el año con una explosión de sabores latinoamericanos de alta calidad.