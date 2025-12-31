La economía en forma de ‘K’: sectores en auge y otros rezagados

La Economía Argentina en 2026: Crecimiento Desigual en el Horizonte

Las proyecciones sobre el crecimiento económico en Argentina para 2026 apuntan a una expansión, pero con matices importantes.

La conversación entre analistas económicos se centra ahora en determinar no solo si habrá crecimiento en la economía argentina el próximo año, sino también sobre su magnitud y sus características. Las estimaciones más cautelosas proyectan una expansión de entre 2,5% y 3%, mientras que las proyecciones más optimistas se acercan al 5%, gracias a una estabilización macroeconómica y una reducción de la inflación. Sin embargo, hay un consenso creciente: el crecimiento será desigual y se presentará con una clara forma de “K”.

Lecciones de un Crecimiento Pasado

En 2025, se anticipa un crecimiento de aproximadamente 4,5%, pero con un contexto complicado: disminución del empleo formal y salarios que apenas logran empatar con la inflación. Esto ha generado una mejora en los indicadores macroeconómicos que, sin embargo, no se ha reflejado en el bienestar de la población. Sectores vinculados al consumo y las clases media y alta han sentido el impacto en ventas, clientes y márgenes de rentabilidad.

A respaldo electoral y expectativas sociales

Pese a ese panorama sombrío, el apoyo popular al presidente Javier Milei en las elecciones de octubre fue notable. Esto se atribuye a la reducción de la inflación, la estabilidad cambiaria y una alineación internacional favorable. No obstante, las expectativas de la población siguen siendo frágiles. Un reciente informe revela que el 82% de los ciudadanos ha cambiado sus hábitos de consumo, y casi el 50% se siente en una situación económica peor que el año anterior, con un 70% que no planea vacaciones por falta de recursos. Aún así, cerca de la mitad mantiene esperanzas de una mejora económica, un aspecto crucial para el clima de 2026.

Heterogeneidad en el Crecimiento Económico

El año próximo se caracterizará por un avance económico heterogéneo. La economía seguirá la forma de “K”: ciertos sectores prosperarán, mientras que otros se estancarán o retrocederán.

Los sectores que saldrán favorecidos incluyen el agro, la minería y la energía, que serán los principales generadores de divisas e inversiones, especialmente en proyectos vinculados a Vaca Muerta. Sin embargo, estas actividades son conocidas por tener poco impacto en la creación de empleo.

En el lado opuesto, la industria manufacturera seguirá enfrentando desafíos considerables. La apertura del comercio, la reducción de márgenes y costes fijos elevados obligan a muchas empresas a adoptar estrategias mixtas, aumentando las importaciones en lugar de centrarse en la producción nacional. Sectores como el textil están entre los más afectados.

Consumo y Crédito: Desafíos Persistentes

El consumo masivo no muestra signos claros de recuperación. Los ingresos familiares siguen limitados y la mejora en el acceso al crédito avanzará lentamente. Los bancos experimentan una liquidez ajustada, resultado de la dolarización previa a las elecciones y el aumento de la morosidad.

En este contexto, el restablecimiento del mercado interno dependerá más de un proceso gradual que de un repunte brusco. La diferencia con los sectores exportadores será una de las características más visibles del próximo año.

La Fragilidad de las Reservas

La mayor debilidad del modelo económico argentino radica en la escasez de reservas. En respuesta, Luis Caputo ha iniciado un programa para acumular al menos USD 10.000 millones en 2026. Si bien el ajuste de las bandas cambiarias fue un paso esencial, no ha sido suficiente.

El verdadero interrogante es sobre el atesoramiento de dólares. Con la demanda privada alcanzando alrededor de USD 2.000 millones mensuales, las necesidades de financiamiento podrían superar los USD 50.000 millones, considerando no solo la cuenta corriente, sino también el objetivo de reservas.

Noviembre dejó un indicio positivo: las compras para atesorar se redujeron a USD 200 millones, muy por debajo del pico de USD 4.600 millones registrado en septiembre. Sin embargo, el verano puede presentar nuevos desafíos: vacaciones, menor demanda de pesos y aumento de la presión cambiaria.