Evacuan Corte Suprema de Arizona tras hallazgo de paquete explosivo

La mañana del lunes, el edificio de la Corte Suprema de Arizona fue evacuado debido al hallazgo de viales que contenían un material explosivo. La situación generó una rápida respuesta de las autoridades.

Alrededor de las 8 a.m. de este lunes, el Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS) recibió informes sobre un «paquete sospechoso» en las instalaciones de la Corte Suprema. La alerta llevó a la intervención de varias agencias, incluyendo el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE. UU.

Evacuación Inmediata

Tras el análisis preliminar, se determinó que el paquete, ubicado en la sala de correo del edificio, había dado positivo para explosivos. Alrededor de las 10:30 a.m., se ordenó a todo el personal que abandonara el lugar.

Coordinación de las Autoridades

Las investigaciones están siendo lideradas por el DPS, en colaboración con la Policía de Phoenix. El edificio de la Corte Suprema se encuentra a aproximadamente una milla al oeste del centro de la ciudad, y la evacuación también afectó a varias estructuras circundantes, incluida la oficina del Departamento de Educación.

Respuesta de Emergencia

La acción rápida de las agencias involucradas refleja la seriedad con la que se manejan las amenazas de seguridad. Las áreas adyacentes fueron aseguradas mientras se desarrollaba la investigación.