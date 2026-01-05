El Hospital Odontológico de la UBA atenderá en enero y febrero ante la alta demanda

Durante enero y febrero, el Hospital Odontológico de la UBA abrirá sus puertas para ofrecer atención dental a quienes más lo necesitan, en un esfuerzo por aliviar la sobrecarga del sistema de salud.

El Hospital Odontológico de la Universidad de Buenos Aires ha decidido mantener su atención abierta durante los meses de verano, enfrentando así la creciente demanda en odontología. Esta iniciativa es crucial en un periodo donde el sistema de salud suele experimentar tensiones significativas.

Tratamientos Disponibles en el Hospital

A partir de hoy, el hospital ofrecerá una amplia gama de tratamientos dentales de baja, mediana y alta complejidad. Los servicios incluyen desde arreglos de caries y tratamientos de conducto hasta coronas, prótesis e implantes. También se realizarán extracciones de dientes retenidos, asegurando que los pacientes reciban la atención que requieren.

Acceso Rápido y Sin Turnos Previos

El acceso a la atención es fácil y directo: no se requiere un turno previo, y la entrada se realiza a través de guardia. Esto permite que cualquier persona necesitada de atención dental pueda recibir la asistencia adecuada sin demoras.

Equipos y Profesionales Disponibles

A lo largo de enero y febrero, la facultad establecerá 300 equipos en función, dispuestos para atender a los pacientes en turnos de mañana, tarde y noche. Un equipo de más de 500 docentes y profesionales de la odontología se encargará de brindar tratamientos a precios accesibles, manteniendo las tarifas de enero de 2025.

Objetivo de la Iniciativa

Esta estrategia no solo pretende mantener la continuidad de los tratamientos, sino que también busca aliviar la congestión de pacientes que típicamente se registra en marzo, cuando muchos vuelven a la rutina. Con estas medidas, se espera que los ciudadanos accedan a un servicio de salud dental de calidad, sin obstáculos ni esperas prolongadas.