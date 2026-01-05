Villa Carlos Paz inicia la temporada 2026 con más del 80% de ocupación

Con un inicio de temporada emocionante, Villa Carlos Paz reafirma su posición como el principal destino turístico de Córdoba, superando todas las expectativas de ocupación.

Villa Carlos Paz ha comenzado el año con un arranque sorprendente en su temporada turística, alcanzando niveles de ocupación cercanos al 90% durante el primer fin de semana de enero. Según la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (ASHOGA), los hoteles de mayor categoría alcanzaron picos de hasta 95% de ocupación, evidenciando el gran interés de los visitantes.

Éxito en Reservas Durante el Año Nuevo

Las estadísticas revelan que el promedio de ocupación durante el período de festividades de Año Nuevo, que abarca del 31 de diciembre de 2025 al 1° de enero de 2026, se situó en un 80%. El secretario de Turismo, Sebastián Boldrini, confirmó que la ciudad experimentó un movimiento turístico muy intenso que se extendió durante los primeros días del año, aún cuando la cifra fue ligeramente inferior a la temporada anterior, que había marcado récords históricos.

Transformación en el Comportamiento del Turista

Uno de los cambios más notables este año es la disminución en la duración promedio de las estadías. Boldrini informó que, en lugar de cinco o seis noches, los visitantes optan por estancias de entre tres y cuatro noches. Esta tendencia podría influir en el consumo local, ya que la actividad turística se intensifica principalmente entre jueves y domingo, con una menor afluencia durante la semana.

Un Público Diversificado

El perfil de los turistas también ha evolucionado. A diferencia de Navidad, que atrajo mayormente a familias, el inicio del Año Nuevo mostró un aumento en la asistencia de parejas y grupos de amigos, convirtiéndose en un momento de celebración social.

Estrategias que Potencian el Sector

La alianza entre el sector público y privado ha sido crucial para el éxito de esta temporada. Boldrini destacó la creación de «paquetes accesibles», así como la estabilidad en los precios de productos y servicios, lo que ha permitido mantener el atractivo de la ciudad. ASHOGA también mencionó las iniciativas de promoción que ofrecen diversas opciones para satisfacer las necesidades de distintos segmentos de turistas.

Expectativas Prometedoras para el Verano

Mirando hacia el futuro, las proyecciones son optimistas. El gobierno municipal espera que la concurrencia sobrepase los niveles del verano anterior, cimentando aún más a Villa Carlos Paz como el destino preferido del país. Las reservas de último minuto siguen siendo una práctica común, reflejando la preferencia de muchos turistas por decisiones espontáneas, lo que reafirma la popularidad del lugar.

Impacto del Turismo Internacional

En cuanto a los posibles efectos de la salida de turistas argentinos hacia destinos como Brasil y Chile, Boldrini aseguró que, por el momento, no se han detectado impactos negativos en la afluencia a Carlos Paz. El secretario subrayó que la ciudad ya había registrado un alto volumen de actividad durante un reciente fin de semana largo, reforzando la confianza en el rendimiento de esta temporada.

Consolidación en el Ranking Turístico

Villa Carlos Paz se posiciona como el destino más buscado para dar la bienvenida al 2026, según la plataforma Booking, reafirmando su relevancia en el contexto turístico nacional. Los resultados finales de la primera quincena de enero se darán a conocer próximamente, ofreciendo así un análisis más completo de la temporada de verano 2026.