La reciente decisión del gobierno argentino de despedir al equipo encargado de las cirugías cardíacas pediátricas ha sumido al sistema en una grave crisis, dejando a miles de bebés en una situación de vulnerabilidad.

Desde hace cuatro días, el sistema que gestiona las cirugías cardíacas pediátricas en Argentina opera en modo «piloto automático». A pesar de que las alertas por pacientes en estado crítico siguen llegando, el equipo de médicos que debía atenderlas ya no está disponible para responder. Este desmantelamiento abrupto del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) refleja una profunda ceguera administrativa que pone en riesgo la vida de miles de pequeños.

Desmantelamiento Sin Precedentes

Los médicos expresan su indignación ante lo que consideran una barbarie en la gestión de la salud pública. No se trata solamente de un ajuste fiscal; es la eliminación total de un equipo técnico altamente calificado. Bajo la dirección de la Dirección Nacional de Redes, el programa ha quedado a cargo únicamente de personal administrativo, mientras que los especialistas han recibido instrucciones de «hacer trabajo de telefonistas». Esta medida ha sido calificada de ilegal por legisladores como el diputado Pablo Yedlin.

Impacto Inmediato en la Salud Pública

El impacto de esta decisión es inmediato y afecta a todo el país. Hasta recientemente, el PNCC evaluaba en tiempo real la complejidad de cada caso, permitiendo decisiones rápidas sobre la atención de recién nacidos con malformaciones cardíacas. Ahora, este mecanismo eficiente ha quedado completamente desactivado. La Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP) advierte que esto significa un retroceso significativo, donde la vida de un niño no depende de su condición médica, sino de la burocracia.

Resultados Ponzoñosos: Un Servicio Desmantelado

Las estadísticas hablan por sí solas: el PNCC había erradicado la lista de espera quirúrgica y ofrecía una tasa de supervivencia del 95%. Sin embargo, con más de 4.000 bebés que requieren atención quirúrgica urgente cada año, muchos de ellos en peligro inmediato, la decisión de despedir a estos profesionales parece un acto de imprudencia total.

Voces de Alerta en la Comunidad Médica

Expertos como la pediatra Ana Speranza, fundadora del programa, lamentan la pérdida de un sistema que no solo brindaba atención médica, sino que también capacitaba y equipaba centros de salud en todo el país. “La decisión es una pérdida de una inversión estatal de 15 años en formación de recursos humanos”, añade.

Sospechas de Un Agenda Oculta

Curiosamente, algunos legisladores con formación médica, como el diputado Oscar Herrera Ahuad, han permanecido en silencio ante esta crisis. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la agenda real detrás de estos despidos. El diputado Yedlin advierte que la eliminación de coordinadores generará un caos en la atención médica, creando un “cuello de botella” que podría tener consecuencias fatales.

Una Infraestructura Vital Destruida

Este sistema no nació de la nada. Fundado en 2008 por expertos como Guillermo Kreutzer y Horacio Capelli, el PNCC fue diseñado para demostrar que el Estado podía salvar vidas. Hoy, su desmantelamiento parece revertir años de progreso, condenando a muchos a la falta de atención adecuada.

El mensaje es claro: la salud de miles de bebés en Argentina pende de un hilo debido a decisiones tomadas sin la debida consideración. La comunidad médica se alza en defensa de un sistema que ha demostrado ser efectivo, mientras el futuro se tiñe de incertidumbre.