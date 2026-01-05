¡Inicia la Feria de Innovación en Las Vegas!

La feria CES 2026, el evento tecnológico más importante del mundo, llega a Las Vegas del 6 al 9 de enero, prometiendo ser un espectáculo lleno de sorpresas y avances significativos en el ámbito de la tecnología.

La CES 2026 se prepara para abrir sus puertas y atraer a miles de entusiastas de la tecnología a la vibrante ciudad de Las Vegas. Este evento, que da inicio el 6 de enero y culmina el 9 de enero, ya ha empezado a mostrar algunas de las innovaciones más esperadas del año.

Antes de la inauguración oficial, varias compañías han destacado sus novedades, y una de las más llamativas ha sido Intel, que dio a conocer su nueva línea de procesadores, los Intel Core Ultra Serie 3, también conocidos como Panther Lake.

Nuevos Procesadores de Intel para un Futuro Más Eficiente

Los nuevos procesadores de Intel han sido fabricados con tecnología avanzada, utilizando el proceso Intel 18A. Esta línea promete equipar equipos con mayor eficiencia energética, orientándose a las AI PCs y siendo producidos enteramente en Estados Unidos.

Jim Johnson, vicepresidente de Intel, enfatizó: «Con la Serie 3, nuestra meta es maximizar la eficiencia energética y ofrecer más potencia en el rendimiento, junto con una mejor capacidad de cómputo para IA.»

La nueva familia Intel Core Ultra Serie 3

Estos procesadores integran núcleos de rendimiento y eficiencia, además de la GPU Xe3 Celestial, llevándolos a ser ideales para entornos de gaming y aplicaciones de IA. La variedad incluye modelos desde el Core Ultra 5 322 (con 6 núcleos y 4,4 GHz) hasta el Core Ultra 9, aptos para portátiles de alta gama.

LG Presenta su Robot del Futuro: LG CLOiD

LG Electronics también ha dejado su huella en la CES 2026 con el lanzamiento de LG CLOiD, un robot doméstico diseñado para automatizar tareas cotidianas mediante inteligencia artificial.

Este innovador dispositivo promete aliviar la carga del hogar al coordinar tareas a través de electrodomésticos conectados. Según la empresa, CLOiD transforma la forma en que interactuamos con nuestros espacios, proporcionando un hogar más inteligente y eficiente.

El robot doméstico LG CLOiD en acción

Demostrando su capacidad, CLOiD puede preparar el desayuno al recuperar leche del refrigerador y colocar un croissant en el horno. Posteriormente, realiza tareas de lavandería, evidenciando su habilidad para comprender el estilo de vida del usuario y optimizar el uso de electrodomésticos.

Novedades de Samsung: Pantallas Micro RGB que Sorprenden

Samsung no se quedó atrás en el evento, presentando sus nuevas pantallas Micro RGB de 130 pulgadas. Estas pantallas cuentan con tecnología de inteligencia artificial que las hace más avanzadas que cualquier diseño anterior, incluso superando a las convencionales pantallas OLED.

La CES 2026 sin duda se perfila como un espacio de innovación y vanguardia tecnológica, donde las empresas presentan sus últimas creaciones y visiones de un futuro cada vez más conectado y eficiente.