Tragedia en Venezuela: La muerte de 32 cubanos revela la conexión entre fuerzas de seguridad de ambos países

La reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero no solo resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sino que destapó un secreto prolongado: la notable presencia de agentes cubanos en el país sudamericano.

El gobierno cubano confirmó el trágico deceso de 32 de sus ciudadanos, quienes formaban parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior de Cuba, realizando misiones en Venezuela. Este anuncio fue trascendental, ya que hasta ahora, tanto La Habana como Caracas habían desmentido la existencia de personal militar cubano en territorio venezolano.

Las Condolencias de Venezuela a Cuba

El gobierno venezolano, liderado por Delcy Rodríguez, expresó sus condolencias a Cuba tras la muerte de los efectivos. La declaración mencionó que los uniformados estaban en Venezuela como parte de convenios de cooperación que, hasta ahora, habían permanecido en la sombra.

El Silencio de las Autoridades sobre la Presencia Militar Cubana

Las autoridades habían negado previamente la intervención militar cubana en Venezuela. En 2019, Johana Tablada, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, reafirmó que «no hay tropas cubanas en el país». Sin embargo, la situación ahora plantea interrogantes sobre la veracidad de dichas afirmaciones.

Las Raíces de la Relación Cuba-Venezuela

Desde la llegada del chavismo al poder, se ha hablado de la presencia de cubanos en los entornos de seguridad de los líderes. Hugo Chávez, consciente de las especulaciones, bromeó sobre el tema. Sin embargo, el coronel retirado Antonio Guevara acredita que la asociación comenzó en los años 2000 con el Convenio Integral de Cooperación entre ambos países.

Un Tratado Confidencial en Materia de Seguridad

Este acuerdo pactó no solo cooperación técnica, sino también la presencia de militares cubanos como parte del primer anillo de seguridad alrededor de los líderes venezolanos. Guevara señala que el número de estos efectivos disminuyó bajo el mandato de Maduro, pero su influencia fue constante.

Impacto del Golpe Fallido de 2002

La intentona de derrocar a Chávez en 2002, donde se alegó que la presencia cubana fue un factor desencadenante, llevó a un aumento de la confianza del presidente en sus aliados caribeños. Además, tras el golpe, miles de cubanos llegaron a Venezuela para colaborar en diferentes áreas sociales y de salud.

El Papel de los Agentes Cubanos en la Seguridad Interna

El papel de estos agentes ha sido fundamental en la reestructuración de las fuerzas venezolanas y en la creación de un sistema de inteligencia que tiende a mantener el control interno. Aunque en años recientes el número de cubanos ha disminuido, su presencia sigue siendo significativa en sectores sensibles del gobierno venezolano.

La Visión Histórica de Fidel Castro sobre Venezuela

La relación entre ambos países no es nueva. Desde la época de Fidel Castro, Venezuela fue vista como un socio estratégico por su riqueza petrolera. La alianza se consolidó con el ascenso de Chávez al poder, quien encontró en Cuba un aliado tanto político como económico. La interdependencia se formalizó a través de numerosos acuerdos que persisten hasta hoy.