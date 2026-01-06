Netanyahu y Trump se comprometen a frenar los programas nucleares y de misiles de Irán

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmó su compromiso junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de evitar que Irán restaure sus capacidades nucleares y de misiles balísticos. Esta declaración se da en el contexto de tensiones crecientes en la región.

En una sesión en el Knesset, Netanyahu afirmó: «No permitiremos que Irán vuelva a establecer su industria de misiles balísticos, ni mucho menos que renueve el programa nuclear que hemos dañado significativamente». Esta postura coincide con la creciente presión sobre el régimen iraní debido a las protestas internas por la inflación y el costo de vida.

Protestas en Irán: un Eco de Solidaridad

El líder israelí elogió las manifestaciones en Irán, describiéndolas como un «momento decisivo» en el que el pueblo iraní asume el control de su futuro. «Desde Israel, nos solidarizamos con la lucha del pueblo iraní por la libertad y la justicia», agregó Netanyahu.

Preocupaciones sobre el Arsenal de Misiles de Irán

Recientemente, funcionarios israelíes han expresado su inquietud acerca de la posible reconstrucción del arsenal de misiles balísticos iraníes, que habría sufrido daños durante el conflicto con Israel en junio. Trump, tras una reunión en Mar-a-Lago, advirtió que Irán podría estar buscando nuevos sitios nucleares y restaurar sus reservas de misiles.

El presidente estadounidense indicó que cualquier intento de reforzar estas capacidades sería respondido con una fuerza considerable. «Si están intentando reconstruir, no tendremos otra opción que erradicar esa acumulación rápidamente», enfatizó Trump, sugiriendo que la respuesta de EE.UU. podría ser más contundente que en ocasiones anteriores.

El Futuro del Acuerdo Nuclear

A pesar de las tensiones, Trump mencionó que cree que Irán aún tendría interés en un acuerdo sobre sus programas nucleares y de misiles. Desde que se retiró del acuerdo nuclear de 2015, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), Trump ha implementado una política de «máxima presión» con sanciones económicas sobre Irán.

Las recientes protestas en Irán, iniciadas el 28 de diciembre por comerciantes en Teherán contra la inflación, se han intensificado, expandiéndose rápidamente a otras ciudades e incluyendo demandas políticas significativas. La inestabilidad económica en el país y la crisis del rial contra el dólar están impulsando estas movilizaciones.