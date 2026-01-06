Alerta Nacional: Riesgo Extremo de Incendios en Amplias Zonas

Alerta Máxima por Riesgo de Incendios Forestales en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego han lanzado una fuerte advertencia por un riesgo extremo de incendios que abarca gran parte del país. Dieciséis provincias se encuentran en estado de alerta máxima debido a las condiciones climáticas adversas.

Provincias en Peligro

Las provincias más afectadas incluyen Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Un reciente informe del SMN muestra extensas áreas del centro y sur de Argentina señaladas en rojo, con focos de mayor preocupación en la región pampeana, Cuyo y la Patagonia.

Condiciones Climáticas Críticas

La advertencia se basa en el índice de riesgo de incendios que evalúa factores como temperatura, humedad, viento y precipitaciones recientes. Actualmente, la situación se considera “potencialmente explosiva”, especialmente alrededor de las 16 horas, cuando las condiciones suelen ser más críticas.

Meses de Alto Riesgo

Durante diciembre, enero y febrero, se espera que el peligro de incendios se mantenga por encima de lo normal en varias regiones, incluidas el centro y norte de la Patagonia, La Pampa y zonas de Buenos Aires, Córdoba y San Luis. En Cuyo y el norte del país, el riesgo fluctuará entre niveles normales y superiores a lo habitual.

Medidas de Seguridad Estrictas

Debido a esta alarmante situación, muchas provincias han implementado restricciones severas. En Río Negro, por ejemplo, se prohíbe encender fuego en espacios públicos y privados, incluyendo campings y áreas recreativas. En Córdoba, las autoridades vinculan el riesgo extremo a la combinación de vientos moderados y baja humedad.

Responsabilidad Ciudadana

Las autoridades han instado a la población a extremar precauciones y a evitar cualquier actividad que pueda iniciar un incendio. Se recuerda la importancia de reportar cualquier indicio de humo o fuego a las líneas de emergencia habilitadas.

Preocupación por la Sequía

El noreste argentino y la Patagonia se encuentran en especial riesgo debido al déficit de lluvias y las previsiones de temperaturas superiores al promedio. Aunque se esperan algunas precipitaciones aisladas, los expertos advierten que el riesgo seguirá siendo elevado.

Desde las instituciones oficiales, se recalca la necesidad de concienciación y atención constante a los boletines meteorológicos, ya que las condiciones actuales complican la capacidad de respuesta ante incendios forestales en todo el país.