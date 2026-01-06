Carolina Manucci: «Lo que vemos no es corrección, es destrucción económica»

La reciente decisión del Gobierno sobre las bandas cambiarias genera incertidumbre en la economía argentina. Expertos advierten sobre las potenciales repercusiones de esta estrategia en el contexto inflacionario actual.

El Gobierno ha decidido actualizar las bandas cambiarias en función de la inflación, con un rezago de dos meses. Expertos como la economista Carolina Manucci alertan que esta medida puede desatar un nuevo ciclo de desajustes económicos. Según Manucci, el atraso cambiario podría convertirse en un problema estructural más que en una solución efectiva.

El impacto del rezago cambiario en las empresas

Manucci destaca que la principal consecuencia de este rezago será en el tejido productivo. “Las empresas comenzarán a experimentar pérdidas debido al desfasaje entre los costos en aumento y un tipo de cambio que no les compensará”, señala. Este agujero financiero podría agudizar la crisis en sectores industriales que ya enfrentan dificultades por la recesión.

Propuestas para una mejor ajuste de bandas

La economista sugiere que la actualización de las bandas debería incorporar variables adicionales al IPC. “Tal vez una combinación de inflación y productividad hubiese sido más beneficiosa”, propone, para prevenir excesos en el rezago que afecten la competitividad del mercado.

Inflación reprimida y sus consecuencias

Al ser consultada sobre la estrategia inflacionaria del Gobierno, Manucci critica abiertamente el enfoque actual, caracterizado por un atraso cambiario y un ajuste tarifario estricto. “El ajuste sobre la población ha sido drástico, pero a pesar de eso, siguen sin contar con los dólares necesarios para enfrentar vencimientos de deuda”, afirma.

Para Manucci, el foco en aumentos tarifarios y la eliminación de subsidios en un ambiente de salarios reducidos es un error fatal. “Los incrementos de precios en servicios y transporte superan significativamente el IPC, y eso no puede considerarse una corrección económica; es una receta para la destrucción económica”, asegura.

El camino hacia la recuperación económica

Finalmente, Manucci enfatiza que el problema no solo radica en el control inflacionario, sino también en el ancla salarial. “Mantener la recesión por el miedo a la inflación es peligroso; podría llevar a un colapso productivo irreversible. La clave para combatir la inflación radica en aumentar la producción, asegurando así una oferta competitiva en el mercado”, concluye.