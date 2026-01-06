Henrik Rehbinder: ‘La cocaína proviene de Colombia, no de Venezuela, y eso no cambiará en EE. UU.’

La reciente captura de Nicolás Maduro ha sacudido el panorama internacional, provocando reacciones encontradas en Estados Unidos. Mientras algunos celebran la intervención, otros cuestionan sus implicancias.

La situación en EE.UU. refleja una notable división. Según el periodista Henrik Rehbinder, las encuestas actuales indican que la opinión pública está fragmentada: «Un 39% apoya la intervención, mientras que un 46% la rechaza. Esto contrasta con una mayoría en contra en diciembre, lo que sugiere cambios en la percepción», indicó.

La Intervención: Un Reflejo de Crisis Interna

La intervención se asocia por muchos analistas a la necesidad de desviar la atención de los problemas domésticos. Rehbinder menciona: «Se sugiere que uno de los motivos de la acción es la caída de popularidad de Trump ante la situación económica del país.»

Intereses Económicos en Juego

El petróleo centra la atención en el conflicto. «El interés de Trump en Venezuela es claramente energético», expone Rehbinder. Para él, la continuidad del chavismo podría ofrecer la estabilidad que la oposición no puede garantizar.

Imprevistos desde la Casa Blanca

El periodista advierte sobre la falta de un plan sólido. «Aunque se previó la salida de Maduro, no existe un plan B si se pierde el respaldo interno, lo que podría acarrear serios problemas.» Además, se habla de una posible dirigencia directa de EE.UU. en Venezuela, lo que aumentaría la incertidumbre. «Se menciona que Stephen Miller podría asumir un rol clave, lo que podría resultar caótico», resalta.

La Nueva Doctrina Monroe y sus Implicaciones

Rehbinder enmarca la intervención en un contexto más amplio, sugiriendo una reinvención de la Doctrina Monroe: «EE.UU. está ahora más enfocado en el narcotráfico y la inmigración que en Rusia y China». Sin embargo, aclara que esto no implica menos consumo de drogas en EE.UU., dado que «la cocaína proviene de Colombia, no de Venezuela,» y añade que «el fentanilo no está relacionado con el país caribeño».

Impacto en la Migración

El periodista también señala que esta situación podría afectar la migración. «Se podría usar esto como una justificación para instar a los venezolanos a regresar,» adelantando que «no parece probable que se detengan las deportaciones; es más probable que continúen.»