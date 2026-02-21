Evita Peligros en Ventas Encadenadas de Propiedades

La venta de una propiedad puede ser un proceso complicado, especialmente cuando se trata de operaciones encadenadas. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para navegar este desafío sin contratiempos.

A la hora de vender un inmueble, es común encontrarse con lo que se conoce como venta encadenada. Este tipo de transacción implica que la concretación de una operación depende de otra, lo que puede complicar el proceso. Según Charlie D’Aria, director de D’Aria Propiedades, «una venta encadenada ocurre cuando el cierre de una operación está ligado a la culminación de otra». Esto suele suceder cuando alguien vende su casa para disponer del dinero necesario para comprar una nueva.

El Riesgo de la Venta Encadenada

El experto advierte que el principal riesgo en estas ventas es que un eslabón de la cadena se rompa, lo que puede generar un efecto dominó. «Un comprador podría enfrentar un contratiempo, como la caída de un crédito o problemas de documentación de última hora», señala D’Aria. El riesgo financiero es considerable, ya que si alguien se compromete a una compra pero su venta anterior se frustra, se echa por tierra toda la cadena, ocasionando la pérdida de señas y el tiempo invertido.

La Importancia del Broker Inmobiliario

El rol del broker es esencial para manejar cualquier ansiedad que surja entre las partes involucradas. D’Aria enfatiza que contar con un profesional ayuda a minimizar riesgos y agiliza los tiempos del proceso.

Coordinación Compleja de Tiempos y Económicas

El director de D’Aria Propiedades también menciona que, a menudo, intervienen varias familias en estas transacciones, cada una con su escribano y situaciones económicas distintas. «El panorama se complica aún más si hay propiedades heredadas, ya que depende de los tiempos de una sucesión», advierte. Cualquier retraso administrativo puede obstaculizar el progreso de la operación.

Evitando Compromisos “A Ciegas”

D’Aria recomienda ser precavido y evitar compromisos sin tener clara la situación. «No firmes una compra sin aclarar que dependes de una venta previa», aconseja. Además, sugiere no fijar plazos demasiado optimistas, ya que surgen imprevistos que pueden generar estrés innecesario.

La revisión de títulos por parte de un broker y un escribano confiable es crucial

Shutterstock



Colaboración con Profesionales de Confianza

Antes de avanzar, es fundamental que un broker inmobiliario y escribanos de confianza revisen los títulos de todas las propiedades involucradas. «Una situación puede volverse problemática si un comprador enfrenta embargos o sucesiones que complican la venta», explica.

Contratos y Fechas Coordinadas

Para garantizar que todas las partes lleguen a buen término, D’Aria aconseja que los contratos estén alineados. «Si se modifica una fecha en un extremo, debe hacerse en el otro», dice. Utilizar reservas ad-referendum asegura que la compra dependa de la venta, y gestionar un margen de 15 a 20 días entre escrituras es clave para evitar complicaciones.

En definitiva, el broker actúa como un puente de seguridad que permite a todos los involucrados cerrar su operación con confianza y tranquilidad.