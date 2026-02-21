Kremlin Considera Llamar a Reservistas ante Crecientes Pérdidas en el Campo de Batalla

A medida que el conflicto con Ucrania se intensifica, Rusia se prepara para implementar una conscripción militar limitada que busca compensar las pérdidas registradas en el campo de batalla y mantener su capacidad ofensiva.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos, ha señalado que el Kremlin está estableciendo “condiciones informativas” para preparar a la sociedad rusa ante un posible llamado a filas.

Nuevas Medidas Legislativas

Recientemente, la Duma Estatal de Rusia aprobó en primera lectura un proyecto de ley que refuerza las sanciones contra aquellos que distorsionan la historia o evitan su deber de defensa nacional. Se cree que esta legislación ofrecería al Kremlin una justificación legal para perseguir a quienes critiquen las convocatorias involuntarias.

Impulsando la Fuerza Militar Rusa

Según el ISW, el presidente Vladimir Putin busca normalizar estos llamamientos limitados para mantener el número de tropas rusas en Ucrania, evitando una movilización general o una nueva llamada parcial, similar a la de septiembre de 2022. Sin embargo, las autoridades temen un descontento social que podría emanar de un anuncio tan drástico.

El Balance de Necesidades Laborales

A la par de esta situación militar, Rusia enfrenta la necesidad de incrementar su fuerza laboral. Funcionarios del gobierno han declarado que se requieren 2,4 millones de trabajadores adicionales para 2030, lo que complica aún más los planes de movilización.

La Estrategia de Conscripción en Curso

Desde octubre de 2025, el Kremlin ha estado preparando el terreno para llamar a la reserva involuntariamente. Se han aprobado leyes que permitirán a reservistas ser enviados a conflictos armados y ayudar en operaciones «antiterroristas». En noviembre del mismo año, Putin firmó un decreto que permite la conscripción durante todo el año, en lugar de limitarla a dos ocasiones anuales.

Operativos de Entrenamiento Obligatorio

En diciembre de 2025, se autorizó la conscripción de reservistas para participar en «campamentos de entrenamiento militar» en 2026, lo que indica un enfoque más profundo en el reclutamiento militar. La facultad de conscripción podría extenderse incluso a miembros de la reserva estratégica inactiva, permitiendo al Kremlin actuar de manera más encubierta.

Control de la Información y Opciones de Comunicación

En este contexto, el Kremlin intensifica su control sobre el panorama informativo. Se busca limitar el uso de Telegram, plataforma que ha sido fundamental para la comunicación entre las fuerzas rusas, aunque prometen no bloquearla en zonas de combate. Esto evidencia la necesidad de mantener el apoyo de los milbloggers y personal del ejército, quienes defienden esta herramienta de comunicación.

Desafíos Internos y Opiniones Contrarias

Este esfuerzo de movilización refleja la difícil posición de Putin, quien tras cuatro años de conflicto debe navegar un delicado equilibrio entre mantener su estrategia bélica y sostener la estabilidad interna. Aunque el viceprimer ministro Dmitry Medvedev ha minimizado la crisis de personal, datos de diversas fuentes sugieren que la falta de mano de obra se hace cada vez más evidente.

Pérdidas Sustanciales en el Conflicto

Según el Center for Strategic and International Studies, Rusia ha sufrido alrededor de 1,2 millones de bajas en el conflicto, lo que la convierte en la nación con más pérdidas en una guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Esta situación plantea serias preguntas sobre la capacidad del Kremlin para seguir sosteniendo su esfuerzo bélico sin medidas de conscripción más amplias.