Ex Primer Ministro de Israel Confiesa Lamentar Su Amistad con Epstein tras Revelaciones de Archivos

El ex primer ministro israelí Ehud Barak ha pedido disculpas por su amistad con Jeffrey Epstein, el financista condenado por delitos sexuales, que incluyó visitas a su lujoso apartamento en Manhattan y a su isla privada.

En una entrevista reciente, Barak admitió su responsabilidad por las decisiones tomadas durante su relación con Epstein y reconoció que debió haber sido más crítico. Sin embargo, también aclaró que no se ha visto vinculado a ningún abuso sexual perpetrado por Epstein.

Reconocimiento de Errores

Barak, quien no enfrenta acusaciones de conducta inapropiada, expresó su pesar a través de Israel’s Channel 12, disculpándose con aquellos que pueden sentirse incómodos por su asociación. Aseguró que, aunque visitó a Epstein en varias ocasiones, nunca presenció comportamientos inapropiados.

Visita a la Isla Privada

Junto a su esposa y algunos miembros de seguridad, Barak pasó aproximadamente tres horas en la residencia de Epstein en las Islas Vírgenes de EE. UU. Aclaró que solo vieron a Epstein y trabajadores de mantenimiento durante su estancia.

«Solo al volver a investigar el caso de Epstein en 2019 me di cuenta de la magnitud de sus crímenes», destacó Barak, refiriéndose a la nueva evidencia que surgió en torno a Epstein que le llevó a cortar lazos definitivamente.

Documentación Revelada

Barak se encuentra entre varias figuras prominentes que mantuvieron relaciones con Epstein incluso después de su condena en 2008. Los archivos recientemente desclasificados por el Departamento de Justicia de EE. UU. revelan que tanto Barak como su esposa, Nili, mantuvieron comunicación constante con Epstein a lo largo de los años.

Su vínculo con Epstein resurgió en 2016, cuando Barak intentó regresar a la política. Los registros fiscales de EE. UU. mostraron que recibió alrededor de 2 millones de dólares en subvenciones de la Fundación Wexner, de la que Epstein era fideicomisario.

Interacciones y Contactos Políticos

La correspondencia entre Barak y Epstein revela planes para encuentros en Nueva York, así como correos de Epstein sobre cenas entre Barak y personalidades como Woody Allen. Dos meses antes de ser arrestado en 2019, Epstein incluso mencionó estar «ocupado con Ehud en Israel”.

Los documentos también indican que Epstein intentó conectar a Barak con Steve Bannon, exasesor del presidente Donald Trump, en un intento de involucrarse más en la política israelí.

Jeffrey Epstein falleció en 2019 mientras estaba en detención, a la espera de juicio por múltiples cargos relacionados con la explotación sexual y tráfico de menores.