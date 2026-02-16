El festival celebra su 26ª edición entre sorpresas y cambios de clima

El festival más emblemático de la música argentina, Cosquín Rock, celebró su 26ª edición en el Aeródromo de Santa María de Punilla, reuniendo a más de 90.000 asistentes y una impresionante variedad de artistas nacionales e internacionales.

La fría mañana del lunes marcó el cierre de un evento que ha dejado huella en el corazón de sus fanáticos. En un entorno natural y vibrante, el festival presentó un camino sonoro que abarcó diversos géneros, desde rock hasta pop y trap.

Una Experiencia Musical Diversificada

Durante dos días, el festival se presentó como un verdadero caleidoscopio musical, con más de 100 artistas en seis escenarios. Desde el icónico set de Lali Espósito hasta la mística actuación de The Chemical Brothers, la variedad fue el sello distintivo del evento. La jornada del domingo estuvo marcada por un intenso calor, pero eso no detuvo a los fanáticos, quienes llegaron preparados con protección solar y muchos hidratándose entre cada show.

El Público: Protagonista Indiscutido

Leonardo y Chiara, dos hermanos que llegaron desde Santa Rosa, destacaron la conexión emocional que sienten con bandas como Divididos. “Es emocionante ver a los artistas que nos han acompañado durante nuestra infancia y adolescencia”, comentaron mientras disfrutaban del festival.

Hugo y su familia, provenientes de La Rioja, compartieron sus anhelos de disfrutar cada momento antes de regresar a casa. “Debo preparar un examen, pero valió la pena cada instante”, aseguró Ramiro, de apenas 15 años.

Actuaciones Destacadas

Entre las presentaciones más destacadas, Eruca Sativa y Kill Flora dejaron su huella, mientras que el regreso de Divididos con su nuevo álbum fue uno de los momentos más aclamados. La emotiva aparición de León Gieco con su repertorio clásico entonó nostalgia y alegría en el público.

El Calor y la Diversidad de Musicalidades

El festival no solo se trató de música, sino también de un sentido de comunidad y pertenencia. Desde jóvenes hasta adultos mayores, todos compartieron su amor por la música en este festín sonoro. “Estar aquí nos une”, manifestó uno de los asistentes que no tenía más de 20 años.

Un Cierre Espectacular

La noche finalizó con una explosión de energía, marcada por las actuaciones de grupos enérgicos como Airbag y Trueno, cuyas actuaciones resaltaron el vigor de la nueva escena musical. “Es increíble ver cómo la música evoluciona y se entrelaza con diferentes generaciones”, reflexionó una asistente.

Cosquín Rock: Un Legado Musical

La 26ª edición del Cosquín Rock ha dejado una huella imborrable en sus asistentes y promete seguir siendo un punto de encuentro para los amantes de la música. Este festival no solo celebró el presente de la música argentina, sino que también rindió homenaje a su rica historia y diversidad cultural.