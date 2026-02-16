Pablo Grillo vuelve a las redes con mensaje irónico para Patricia Bullrich

El fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una grave lesiones durante una marcha en 2025, vuelve a hacerse sentir en redes con un mensaje crítico que no pasa desapercibido.

Vestido con una chomba que honra los colores del club Independiente de Avellaneda, Pablo Grillo compartió un emotivo video en Instagram lleno de ironía dirigido a Patricia Bullrich, la actual líder del bloque de senadores de La Libertad Avanza y ex ministra de Seguridad. Grillo fue víctima de un ataque con gas lacrimógeno en la cabeza durante una manifestación de jubilados en el Congreso, lo que lo llevó a una intensa recuperación.

Un Mensaje Cargado de Ironía

En su publicación, Grillo comienza diciendo: “Bueno, ¿qué decirte Bullrich? Nada, que sos una re compañera. Te hago los dedos en V y te saludo”, una clara ironía que se suma a la controversia que rodea su caso. El fotógrafo, quien estuvo en terapia intensiva y se sometió a múltiples operaciones para la reconstrucción de su cráneo, continúa mostrando su fortaleza a través de su recuperación.

La Recuperación de Grillo

A pesar de la nutrida polémica, Grillo continúa centrado en su proceso de sanación en el Hospital Rocca de Buenos Aires. Según sus allegados, su evolución es muy positiva: ha recuperado control sobre su cuerpo y ya puede disfrutar de actividades cotidianas como tomar mate y comer con más apetito. Además, actualmente utiliza la sonda solo durante la noche, lo que refleja un avance significativo en su salud.

Un Artefacto que Genera Controversia

El ataque a Grillo generó un fuerte debate sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en el contexto de la manifestación. A pesar de las evidencias que cuestionan la respuesta de las autoridades, Patricia Bullrich ha defendido la actuación de Gendarmería, lo que ha llevado a una mayor polarización en la opinión pública sobre el uso de la fuerza durante estas situaciones.

Una Señal de Resiliencia

El regreso de Grillo a la esfera pública, acompañado de un mensaje cargado de ironía, no solo es un acto de valentía, sino también un recordatorio sobre la importancia de la libertad de expresión y el papel del periodismo crítico en la sociedad. Su sonrisa y determinación al mostrar los avances en su salud resuenan como un grito de resistencia frente a la adversidad.

Con este tipo de intervenciones, Grillo se reafirma como un símbolo de la lucha por la justicia y la verdad, desafiando las narrativas dominantes y abriendo espacios para el diálogo en un contexto de creciente tensión política.