Ex secretario de Agricultura: ‘El acuerdo Mercosur-UE es clave a nivel global’

El ex secretario de Agricultura, Marcelo Regúnaga, destaca la importancia del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que se ha convertido en un eje central de la discusión económica y política internacional.

En una reciente entrevista para Canal E, Marcelo Regúnaga evaluó el impacto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, considerándolo un evento de gran relevancia a nivel global.

Importancia del Acuerdo Comercial

Regúnaga subrayó que este acuerdo representa una oportunidad única para Argentina y el Mercosur. “Establecer alianzas con uno de los actores más importantes del comercio mundial permitirá establecer reglas comunes en asuntos comerciales e inversiones”, afirmó.

Asimismo, el ex secretario de Agricultura destacó que este entendimiento podría ser un catalizador para mejorar el funcionamiento interno de Mercosur, una región que enfrenta desafíos significativos en su organización. “Un acuerdo con la Unión Europea nos alentará a perfeccionar nuestras estructuras internas”, señaló.

Desafíos de Argentina en el Comercio Internacional

Uno de los aspectos críticos discutidos fue la desventaja arancelaria que enfrenta Argentina. “El coste para acceder a los mercados es notablemente más alto que el de países como Australia y Nueva Zelanda, que han establecido tratados de libre comercio”, explicó Regúnaga.

Además de los desafíos en comercio, el ex funcionario puso énfasis en la necesidad de inversiones y en la modernización de la producción en el país. “Argentina presenta un retraso tecnológico significativo”, subrayó. El acuerdo, según el análisis de Regúnaga, podría facilitar la cooperación con naciones como Italia, Francia y Alemania, lo que sería una gran oportunidad para revitalizar sectores como la industria agroindustrial y manufacturera.