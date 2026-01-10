Verano en Buenos Aires: 3 Lagunas Esenciales para tu Escapada

Este enero, dale un respiro a tu rutina y sumérgete en la frescura de las lagunas bonaerenses. Sin necesidad de recorrer largas distancias, disfruta de la naturaleza, la gastronomía local y actividades al aire libre en lugares cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lagunas Imperdibles en Buenos Aires

Laguna de Chascomús: El Destino Clásico

Parte del sistema de lagunas encadenadas del río Salado, la Laguna de Chascomús es una de las más grandes y concurridas de la provincia. Su proximidad a la Capital Federal y su bien desarrollada infraestructura turística hacen de este sitio la elección perfecta para una escapada de un día o un fin de semana largo.

Los visitantes pueden disfrutar de actividades como pesca deportiva, especialmente de pejerrey, caminatas y paseos en bicicleta por la costanera, así como el avistamiento de aves durante los mágicos amaneceres y atardeceres.

Cómo llegar a la Laguna de Chascomús

Se encuentra a solo 120 kilómetros de CABA, con acceso ideal por la Autovía 2. Además, hay opciones de trenes y micros de larga distancia disponibles.

Laguna de Lobos: Naturaleza y Deporte en la Costa

En el partido de Lobos, esta laguna se ha convertido en un atractivo destacado. Ofrece una variedad de deportes náuticos, pesca y paseos en kayak. La oferta gastronómica incluye parrillas que sirven deliciosos platos criollos, ideal para disfrutar mientras se toma mate o se organiza un día de picnic.

Cómo llegar a la Laguna de Lobos

Se accede a través de la Ruta Nacional 205, completamente asfaltada, y el viaje desde CABA dura alrededor de 1 hora y 45 minutos en auto.

Laguna de Gómez (Junín): Aventura y Relajación

A pocos minutos del centro de Junín, el Parque Natural Laguna de Gómez es un paraíso veraniego que cuenta con más de 120 hectáreas arboladas y un extenso espejo de agua. Allí puedes participar en actividades recreativas como rural bike, parapente, cabalgatas y diversos deportes náuticos, incluyendo kayak y kitesurf.

Los amplios espacios verdes son ideales para relajarse, hacer asados y disfrutar de la naturaleza. Además, el parque ofrece comercio local que incluye bodegas, panaderías y ventas de productos turísticos.

Cómo llegar a la Laguna de Gómez

Junín se ubica a unos 260 kilómetros de Buenos Aires, con acceso directo por la Ruta Nacional 7.