Exigen Diputados Agendas Claras sobre Obras y Avance del Mar

Un grupo de legisladores provinciales ha elevado un pedido de informes al Gobierno para esclarecer el uso de fondos destinados a la protección de las playas, que continúan en estado crítico.

Los representantes de Chubut Unido y PICH, Mariela Tamame, Sergio González, Andrea Toro y Marcelo Rubia, han solicitado formalmente al Ejecutivo que detalle las medidas implementadas para contrarrestar la erosión en costas clave como Playa Unión, Playa Magagna, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. La creciente amenaza del avance del mar ha encendido las alarmas en estas regiones.

A pesar de la declaración de emergencia en 2024, destinada a facilitar contrataciones y fortalecer los recursos, los efectos tangibles aún son inexistentes. Los legisladores han manifestado su descontento ante la falta de progreso, señalando que las facultades especiales otorgadas no han beneficiado a los habitantes de las zonas costeras.

Obras Esenciales en Suspenso

Un aspecto crítico y motivo de preocupación radica en el proyecto de defensas costeras, que fue adjudicado a la empresa Sudelco en febrero de 2026. Sin embargo, a dos meses de dicha adjudicación, no se ha realizado ningún avance en las obras y la maquinaria necesaria todavía no se ha presentado en los sitios estratégicos.

Urgencia ante el Cambio Climático

Con el invierno a la vista, que suele intensificar las marejadas y la erosión, los legisladores hacen un llamado urgente a la acción. La inacción no solo pone en riesgo las costas, sino que también deja la infraestructura de las localidades vulnerables ante el embate del clima.

Demandas de Rendición de Cuentas

El pedido de informes tiene como finalidad que el Gobierno Provincial explique el destino de los fondos asignados y las razones de la demora. La falta de respuestas podría comprometer la seguridad y el patrimonio de la costa chubutense, un tema que no puede seguir relegándose en la agenda estatal.