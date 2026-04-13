Freelancers: ¿Optar por el 35% de Ganancias o fundar una empresa para pagar menos impuestos?

A medida que los freelancers y profesionales independientes aumentan sus ingresos, muchos se enfrentan a un dilema crítico: cómo optimizar su carga impositiva. Expertos ofrecen estrategias para convertir esta realidad en una ventaja financiera.

El ascenso en la carrera profesional tiene un costo que pocos ven venir: la presión tributaria. En Argentina, los trabajadores autónomos que logran un crecimiento significativo en sus ingresos pronto se ven atrapados en la vorágine de la tasa del 35% de Ganancias. Para aquellos que han alcanzado esta escala, el fisco se convierte en un socio ineludible y a menudo, desfavorable. Ante este panorama, surge una pregunta crucial: ¿hasta cuándo conviene permanecer como autónomo y cuándo es más beneficioso crear una sociedad?

El Cambio de Paradigma Fiscal: ¿Cuándo es el Momento Adecuado?

Tomar la decisión de cambiar la figura impositiva va más allá de lo administrativo; se trata de un importante movimiento financiero. Marcelo Rodríguez, experto en tributación y CEO de MR Consultores, señala que hoy la carga fiscal para un autónomo es notablemente elevada. No solo se enfrenta a una alta tasa de imposición, sino también a las severas retenciones que se aplican en cada cobro debido a la ley vigente.

Una de las principales motivaciones detrás de este cambio es la diferencia significativa en las tasas impositivas: mientras que los ingresos de un profesional autónomo rápidamente alcanzan el 35%, las empresas comienzan con una tasa del 25%.

Maximizando Ahorros: La Estrategia del Sueldo de Director

Optar por una estructura societaria permite aplicar estrategias fiscales que un autónomo no puede. Así lo explica Rodríguez, quien detalla que es posible asignar un salario a la función de dirección de la empresa, el cual resulta deducible durante la declaración del impuesto corporativo.

Este enfoque no solo ayuda a fragmentar la base imponible—con una parte de la ganancia tributando a un menor porcentaje—sino que también permite deducir el salario antes de pagar impuestos, lo que se traduce en un ingreso neto superior al que se obtendría como persona física.

Los Costos Escondidos en el Proceso de Formalización

Sin embargo, dar el salto a formar una sociedad implica enfrentar nuevos desafíos, incluyendo costos operativos que no se deben pasar por alto. Desde la creación de estados contables hasta la burocracia estatal, cada aspecto necesita ser cuidadosamente considerado.

Antes de decidir, es esencial analizar tres variables: la actividad que se desarrolla, los márgenes de rentabilidad y el crecimiento proyectado.

Monotributistas en Alerta: La Amenaza de la Recategorización

El panorama es igualmente complicado para los monotributistas, quienes enfrentan el riesgo de ser recategorizados de oficio. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARCA) utiliza información detallada sobre movimientos bancarios y gastos, lo que puede llevar a muchos a salir de este régimen simplificado y caer en la categoría de autónomos, donde la carga impositiva es mucho mayor.

Por lo tanto, en este abril de 2026, la correcta planificación fiscal se ha vuelto una tarea que requiere revisión constante y no una mera formalidad de fin de año.

La transición hacia una sociedad se perfila como una salida estratégica que puede ayudar a los profesionales a evitar que sus esfuerzos se minimicen frente a la elevada presión tributaria.